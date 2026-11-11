John Malkovich ricorda Drew Barrymore a 12 anni in discoteca: "Che ci facevi in quel locale?"

L'attore ha raccontato il suo primo incontro con la collega durante una puntata del Drew Barrymore Show: era la fine degli anni Ottanta e la giovanissima interprete di E.T. l'extra-terrestre frequentava già i club di Los Angeles.

John Malkovich e Drew Barrymore si conoscono da molto prima di quanto si potrebbe immaginare. Il loro primo incontro risale infatti alla fine degli anni Ottanta, quando l'attrice era ancora una bambina, ma aveva già alle spalle il successo internazionale di E.T. l'extra-terrestre. A ricordare quell'episodio è stato lo stesso Malkovich, ospite di una nuova puntata del Drew Barrymore Show, dove ha raccontato con una certa incredulità di aver incontrato la collega in un locale notturno di Los Angeles. La sua reazione? Prima un complimento al talento della giovanissima attrice, poi una domanda inevitabile: "Ma cosa ci fai in questo locale?".

John Malkovich e il primo incontro con Drew Barrymore

A riportare alla memoria quell'incontro è stata proprio Drew Barrymore, che durante la conversazione ha chiesto all'attore se fosse vero che si fossero conosciuti in un club. John Malkovich ha confermato, ricostruendo la scena: era la fine degli anni Ottanta e la giovane interprete si era avvicinata a lui per complimentarsi con il suo lavoro.

John Malkovich sul set

L'attore, che all'epoca aveva già superato i trent'anni ed era apparso in film come Urla del silenzio e Un posto nel cuore, ha ricordato di aver avuto due pensieri distinti. Il primo riguardava proprio il talento della bambina che aveva davanti. "Le dissi: "Se riuscirò mai a essere bravo anche solo la metà di quanto lo eri tu in E.T., mi sentirò pienamente realizzato"", ha raccontato, strappando un sorriso commosso a Barrymore.

Subito dopo, però, gli venne spontaneo chiedersi come fosse possibile trovare una ragazzina di appena dodici anni in un locale frequentato dagli adulti. "La seconda cosa che pensai fu: "Ma cosa ci fai in questo locale?". Avevi circa dodici anni", ha aggiunto. Barrymore ha confermato con ironia: "Ero una club kid".

L'infanzia difficile di Drew Barrymore dopo il successo di E.T.

La battuta di Malkovich riporta a un periodo particolarmente complicato della vita di Barrymore. Dopo aver raggiunto la fama internazionale a soli sette anni grazie al film di Steven Spielberg, l'attrice aveva iniziato a frequentare locali notturni molto popolari dell'epoca, tra cui lo Studio 54 e il Limelight, entrando in contatto con ambienti e abitudini decisamente lontani da quelli di una normale infanzia.

Un ritratto di Drew Barrymore

Lo stesso Spielberg, che aveva diretto Barrymore in E.T. l'extra-terrestre nel 1982, aveva raccontato di aver cercato di proteggerla, pur non avendo gli strumenti per intervenire direttamente nella sua vita privata. "Andava a dormire molto oltre il suo orario, frequentava posti di cui avrebbe dovuto soltanto sentir parlare e conduceva, a un'età così delicata, una vita che credo l'abbia privata della sua infanzia", aveva dichiarato il regista a Vulture nel giugno 2023. "Eppure mi sentivo impotente, perché non ero suo padre. Potevo soltanto essere una sorta di consigliere per lei".

Negli anni successivi, Drew Barrymore ha affrontato gravi problemi legati all'alcol e alle droghe, fino al primo ricovero in una struttura di riabilitazione, quando aveva appena tredici anni. Un'esperienza che avrebbe raccontato nel libro autobiografico Little Girl Lost, pubblicato nel 1991 insieme a Todd Gold.

Nell'aprile 2025, durante il proprio programma televisivo, l'attrice era tornata a parlare di quel periodo, ammettendo di aver perso tutto durante l'adolescenza a causa delle proprie scelte. "Ho avuto un vero e proprio incidente d'auto come vita e, sinceramente, nessuno voleva lavorare con me. Capivo perché e mi sono assunta le mie responsabilità, ma è stata una grande lezione", aveva raccontato. Barrymore aveva anche precisato di non essere mai stata poco professionale sul lavoro, pur riconoscendo quanto la situazione personale avesse compromesso le sue opportunità.

Oggi l'attrice è riuscita a ricostruire la propria carriera, diventando anche una conduttrice televisiva molto seguita negli Stati Uniti. Il ricordo condiviso con Malkovich restituisce così uno scorcio di quegli anni turbolenti, attraverso lo sguardo di un collega che, incontrandola in una discoteca quando aveva appena dodici anni, aveva già riconosciuto in lei un talento fuori dal comune.