50 volte il primo bacio, la rivelazione shock di Drew Barrymore: "Il finale originale era tristissimo"

Il film 50 volte il primo bacio di Drew Barrymore e Adam Sandler festeggia quest'anno il suo 20° anniversario e l'attrice ha fatto una rivelazione a sorpresa nel suo omonimo talk show condividendo il finale originale della commedia romantica del 2004.

A quanto pare il film non doveva concludersi con un definitivo "vissero per sempre felici e contenti" per i protagonisti Henry (Sandler) e Lucy (Barrymore).

Il tristissimo finale originale

"Una cosa che mi rimane sempre impressa nella mente è il finale originale di '50 primi baci', come si chiamava all'epoca", ha detto la Barrymore. "Sì, era un dramma ambientato a Seattle. Il finale originale era lei che diceva: 'Dovresti andare a vivere la tua vita, perché qui non c'è vita'. E lui se ne va, come fa, e torna, entra nel ristorante, si siede e dice: 'Ciao, sono Henry'. E il film finisce".

Il co-conduttore della Barrymore, Ross Mathews, ha reagito alla rivelazione dicendo: "Onestamente, posso solo dirvi: grazie. Grazie per averlo cambiato".

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

50 volte il primo bacio era incentrato sulla storia d'amore tra il veterinario Henry (Sandler) e l'insegnante di arte Lucy, che è affetta da un'amnesia anterograda. La memoria di Lucy si resetta all'inizio di ogni giorno, quindi non ricorda mai di essersi innamorata di Henry. La versione cinematografica del film si conclude con i due insieme mentre raggiungono la figlia su una barca in Alaska, dove Henry sta svolgendo il suo lavoro.

Nel 2019, il regista di 50 volte il primo bacio Peter Segal ha parlato con Entertainment Weekly di un altro finale alternativo, in cui Henry fa un grande gesto per aiutare Lucy a ricordare la loro storia d'amore. Quella versione del film terminava con "Lucy che si svegliava a letto e guardava immediatamente un murale sul soffitto che raccontava la storia del suo incidente e della sua vita".

La locandina di 50 volte il primo bacio

"Era un murale che lei aveva dipinto e che, a differenza del murale nel garage di suo padre, Henry aveva lasciato nella stanza in modo che, appena alzata al mattino, lei potesse vedere una linea temporale pittorica del suo ultimo giorno per ricordare meglio", ha detto Segal. "Così quando si sarebbe svegliata nel letto con lui non avrebbe urlato percependolo come un estraneo, era un modo per reintrodurla di nuovo alla sua vita".

Il regista ha proseguito: "Sembrava un finale appropriato per la coppia, finché non abbiamo deciso di concentrarci sulla realizzazione del sogno di Henry di studiare i trichechi nel loro habitat naturale. Mi è venuta l'idea di pensare a cosa sarebbe successo se Lucy fosse stata lì con lui, e questo mi è sembrato davvero emozionante e molto emotivo. La cosa più difficile nei film è trovare un inizio e un finale forti, e se hai questo, hai una possibilità, e penso che ancora oggi sia il miglior finale di qualsiasi film che ho fatto".