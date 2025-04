John Krasinski e Natalie Portman nel folle trailer di Fountain of Youth in arrivo su Apple TV+

Guy Ritchie fa ritorno con un'avventura epica in stile Indiana Jones che vedremo prossimamente in streaming su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo trailer di Fountain of Youth, avventurosa pellicola interpretata dalle star John Krasinski e Natalie Portman.

I due attori interpretano due fratelli che non si vedono da tempo, Luke e Charlotte Purdue, che decidono di riunirsi per intraprendere una caccia al tesoro alla ricerca della Fonte della Giovinezza, che offre la vita eterna a chi si abbevera alle sue acque.

Oltre a Krasinski e Portman, il cast comprende Eiza González, Domhnall Gleeson, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci. Alla regia c'è Guy Ritchie, che nell'ultimo periodo è stato particolarmente prolifico: dopo aver diretto Il ministero della guerra sporca nel 2024, quest'anno ha prodotto la serie MobLand, di cui ha firmato due episodi, in arrivo a maggio su Paramount+.

Un'avventura in giro per il mondo sulle orme di Indiana Jones

Fountain of Youth: John Krasinski in un'immagine

È stato lo stesso Guy Ritchie a descrivere Fountain of Youth come una storia "alla Indiana Jones, ma contemporanea". La conferma arriva da queste prime immagini ufficiali che vedono i fratelli Luke e Charlotte indagare antichi reperti e attraversare il globo alla ricerca del mitico tesoro.

Fountain of Youth, parte del cast del film in una scena

Come Indy, i due protagonisti "provengono da un background di competenze archeologiche" anche se potrebbero avere motivazioni diverse dall'iconico personaggio di Harrison Ford. Il film è stato girato in varie località in tutto il mondo, tra cui Egitto, Bangkok e Vienna.

Un'avventura simile sembra il progetto perfetto per Ritchie e potrebbe diventare il suo film più popolare degli ultimi anni. In precedenza, Krasinski ha descritto Luke come "uno che non sta mai fermo", mentre per Portman Charlotte è "una donna che sta ritrovando la sua natura selvaggia". Sembra la ricetta per una dinamica deliziosa che ritroveremo il 23 maggio su Apple TV+.