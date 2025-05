Fountain of Youth: il film diretto da Guy Ritchie avrà un sequel?

Intervistato insieme al resto del cast, il regista Guy Ritchie ha aggiornato i fan sulla possibile produzione di un sequel di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, il suo ultimo film disponibile su Apple TV+.

Ritchie e il cast si sono soffermati proprio sulla possibilità di tornare prossimamente con un nuovo capitolo sulla piattaforma streaming dopo il primo film scritto da James Vanderbilt.

Fountain of Youth avrà un sequel?

"È stato il film più piacevole da girare. È uno di quei progetti che non vuoi vedere finire. Le persone si sono divertite così tanto a farlo che tornerebbero volentieri per un altro giro. Vedremo come andrà. Tutti noi saremmo felici di tornare" ha dichiarato il regista.

Anche il cast sembra essere dello stesso avviso. Eiza González ha confermato:"Sarebbe un sogno tornare a viaggiare per il mondo con questo cast meraviglioso. Penso che film di questo tipo debbano continuare a essere realizzati per i bambini, per mantenere viva l'innocenza, la passione della curiosità. È un'eredità familiare. Quindi, mi tufferei subito!".

I protagonisti di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza

Anche Natalie Portman tornerebbe in un sequel:"Se le persone volessero vedere di più, sarei assolutamente disposta a girarne un altro. È stato così gioioso realizzarlo".

La storia di Fountain of Youth, l'ultimo film di Guy Ritchie

Il nuovo film action diretto dal regista di Sherlock Holmes racconta la storia del cacciatore di tesori Luke (John Krasinski) e il suo team, che include la sorella Charlotte da tempo allontanata (Natalie Portman), e la protettrice Esme (Eiza González), impegnati nella ricerca della leggendaria Fonte della Giovinezza.

John Krasinski in una scena di Fountain of Youth

Il finale di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza è aperto e quindi adatto ad un sequel ma per il momento non ci sono ancora conferme sulla produzione di un seguito e tutto potrebbe decidersi in seguito al riscontro del pubblico per il primo film.