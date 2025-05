Il nuovo film di Guy Ritchie è un successo in streaming nonostante le recensioni pessime

Fountain of Youth, il nuovo film di Ritchie arrivato direttamente in streaming su Apple TV+, ha conquistato gli spettatori

Guy Ritchie, regista che nel corso della sua carriera ha ottenuti parecchi successi di critica e pubblico, ha ricevuto alcune delle peggiori recensioni di sempre con la sua ultima fatica, Fountain of Youth, che tuttavia ha saputo conquistare gli spettatori in streaming.

Secondo i dati riportati da FlixPatrol, la pellicola è diventata immediatamente una hit nei diversi paesi in cui è stata diffusa da Apple TV+, questo nonostante il parere per la maggior parte avverso della critica specializzata.

Fountain of Youth segue il personaggio di John Krasinski, Luke, ladro e avventuriero, alla ricerca della mitica Fonte della Giovinezza, con l'aiuto della sorella estranea Charlotte, interpretata da Natalie Portman.

I numeri in streaming di Fountain of Youth e le critiche negative

Fountain of Youth - L'eterna giovinezza: Natalie Portman, John Krasinski e Domhnall Gleeson in una scena

Approdato in streaming il 23 maggio scorso, Fountain of Youth - L'eterna giovinezza ha immediatamente scalato le classifiche dei film più visti su piattaforma, debuttando al numero 1 nei 24 Paesi in cui era disponibile durante la data di uscita. I due giorni successivi, il 24 e il 25 maggio, hanno confermato questa tendenza e aggiunto altri Paesi, con Fountain of Youth in cima alle classifiche in 99 Paesi, compresi gli Stati Uniti. Il film d'avventura ha anche debuttato in terza posizione sui canali Amazon negli Stati Uniti.

Fountain of Youth - L'eterna giovinezza: i fratelli Natalie Portman e John Krasinski a Londra

Tuttavia, anche se la popolarità del film è evidente, il film d'avventura non ha lasciato una grande impressione negli spettatori. Il punteggio su Rotten Tomatoes è un misero 37%. I critici hanno concordato sul fatto che fosse guardabile, ma hanno recriminato la mancanza di una vera chimica tra John Krasinski e Natalie Portman nel ruolo dei fratelli e il fatto che non aggiunga nulla di nuovo al genere. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Fountain of Youth.

Per quanto riguarda il pubblico, gli abbonati ad Apple TV+ che hanno visto il film hanno assegnato un punteggio negativo del 42%. Come la critica, alcuni spettatori hanno elogiato l'azione e la fotografia, ma hanno bocciato la chimica inesistenti tra i personaggi definendolo una "patetica scopiazzatura di Indiana Jones".