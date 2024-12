John Krasinski e Natalie Portman in versione Indiana Jones nelle prime foto di Fountain Of Youth

Avventura a tutto tondo nelle prime immagini del nuovo film di Guy Ritchie, che vede le star protagoniste immerse in una caccia al tesoro senza precedenti in giro per il mondo.

Atmosfere alla Indiana Jones nelle prime foto di Fountain of Youth di Guy Ritchie, avventurosa pellicola interpretata dalle star John Krasinski e Natalie Portman. I due attori interpretano due fratelli che non si vedono da tempo, Luke e Charlotte Purdue, che decidono di riunirsi per intraprendere una caccia al tesoro alla ricerca della Fontana della Giovinezza, che offre la vita eterna a chi si abbevera alle sue acque. Oltre a Krasinski e Portman, il cast di Fountain of Youth comprende Eiza González, Domhnall Gleeson, Laz Alonso, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.

Entertainment Weekly ha pubblicato le immagini in anteprima del film che mostrano Luke e Charlotte mentre viaggiano in giro per il mondo alla ricerca della leggendaria Fontana della Giovinezza. Li vediamo intenti a studiare antichi manufatti e indizi o a scendere con le torce elettriche in luoghi a lungo dimenticati e immersi nell'oscurità. Nelle foto compaiono anche alcuni personaggi secondari da Eiza González, Gleeson, Laz Alonso ed Ejogo, che sembrano aiutare Luke e Charlotte nella loro audace ricerca.

Il film è stato girato in varie località in tutto il mondo, tra cui Egitto, Bangkok e Vienna.

Sulle tracce di Indiana Jones

È lo stesso Guy Ritchie a descrivere Fountain of Youth come una storia "alla Indiana Jones, ma contemporanea." La conferma arriva dalle foto che vedono i fratelli Luke e Charlotte indagare antichi reperti e attraversare il globo alla ricerca del mitico tesoro. Come Indy, i due protagonisti "provengono da un background di competenze archeologiche" anche se potrebbero avere motivazioni diverse dall'iconico personaggio di Harrison Ford.

Un'avventura aggiornata di Indiana Jones con il fascino di star come John Krasinski, Natalie Portman e Stanley Tucci sembra e sembra un progetto perfetto per Ritchie e potrebbe diventare il suo film più popolare degli ultimi anni. Krasinski descrive Luke come "uno che non sta fermo", mentre per Portman Charlotte è "una donna che sta ritrovando la sua natura selvaggia". Sembra la ricetta per una dinamica deliziosa che ritroveremo prossimamente su Apple TV+, produttore del film.