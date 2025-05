Fountain of Youth esiste davvero? Tutta la verità sul mito all'origine del film di Guy Ritchie

Natalie Portman e John Krasinski interpretano due fratelli impegnati in una caccia globale alla leggendaria Fonte della Giovinezza nel nuovo film diretto da Guy Ritchie, Fountain of Youth - L'eterna giovinezza.

Al centro della narrazione del film di Ritchie c'è il mito della fanciullezza eterna, dal quale prende spunto la trama della sceneggiatura scritta da James Vanderbilt.

Il mito dell'eterna giovinezza ripreso da Guy Ritchie

Si tratta di uno dei miti che più hanno affascinato il mondo: la giovinezza eterna e quindi l'immortalità hanno ispirato racconti letterari per migliaia di anni, da Peter Pan a Dracula, al Santo Graal fino alla pietra filosofale.

Eiza Gonzalez in una scena di Fountain of Youth

Anche il cinema ha ripreso il concetto in film come Cocoon e Pirati dei Caraibi. I primi racconti sulle sorgenti miracolose risalgono dall'epoca di Gilgamesh all'imperatore cinese Qin Shi Huang, passando per il Santo Graal, Alessandro Magno e Diane de Poitiers: in molti hanno cercato di scovare il segreto dell'eterna giovinezza.

La riflessione di Fountain of Youth sul mito della giovinezza eterna

L'immaginario moderno sul mito dell'immortalità è stato segnato dalla leggenda di Juan Ponce de Leon, l'esploratore spagnolo che nel 1513 pare che sia partito dalla Florida in cerca della fonte anche se, storicamente, era più interessato all'oro e alla tratta degli schiavi.

Il mito fu creato probabilmente per ridicolizzarne la figura ma tutt'ora è presente grazie a luoghi come le Warm Mineral Springs in Florida, pubblicizzate da secoli come la vera fonte della giovinezza e che attirano visitatori da tutto il mondo.

Una scena del film Fountain of Youth

Il film riflette anche sulla natura stessa del mito, con un cast che comprende la star di A Quiet Place John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Laz Alonso, Domhnall Gleeson, Carmen Ejogo e Stanley Tucci.