John Cena, annunciato il ritorno in WWE

Dopo aver disputato un match durante la prima serata di WrestleMania 39 ed essere apparso a sorpresa in quel di Money in the Bank a Londra, John Cena è pronto a tornare in WWE. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri sera dalle pagine di Fox Sports: il 16 volte campione del mondo tornerà nella puntata di SmackDown di venerdì 1 settembre e avrà un match in occasione di Superstar Spectacle, il grande live event in programma la settimana successiva in India.

Come ipotizzato da molti, questo ritorno shock è stato reso possibile dallo sciopero SAG-AFTRA che ha letteralmente paralizzato il mondo di Hollywood. Di conseguenza Cena non può prendere parte ad alcuna produzione cinematografia o televisiva, ma lo sciopero non intacca i suoi rapporti con la WWE.

Cena ha avuto un'estate cinematografica molto impegnativa: è tornato in Fast X, decimo capitolo di Fast & Furious, e ha avuto un cameo nei panni di Ken tritone in Barbie, film di Greta Gerwig che ha sbancato al box-office incassando oltre 1 miliardo di dollari.

Tra i numerosi progetti a cui ha preso parte Cena figura anche Hidden Strike, bizzarro action movie con Jackie Chan. Al centro della trama ci sono due ex membri delle forze speciali che devono unire le forze e accompagnare un gruppo di civili che lavorano per una raffineria attraverso l''autostrada della morte' di Bagdad, portandoli in una zona sicura.