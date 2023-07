Il ritorno shock di John Cena a Money in the Bank: 'I fan WWE meritano una WrestleMania a Londra'

Il 16 volte campione del mondo è apparso a sorpresa durante Money in the Bank, evento andato in scena alla O2 Arena, stuzzicando i fan sulla possibilità di una WrestleMania a Londra.

Money in the Bank, Premium Live Event della WWE andato in scena sabato 1 luglio alla 02 Arena di Londra, è stato uno show ricco di momenti adrenalinici e sorprese. Tra queste l'apparizione shock di John Cena il cui ultimo match in WWE era avvenuto alcuni mesi a WrestleMania 39. Il suo "cameo" è avvenuto per una motivazione ben precisa: tentare di convincere la WWE a organizzare WrestleMania a Londra.

Cena è stato accolto da una vera e propria ovazione dei fan. Ovazione diventata ancora più forte quando il 16 volte campione del mondo ha parlato della possibilità di portare lo show più importante dell'anno in casa WWE a Londra. John Cena è stato poi interrotto da Grayson Waller, ex star di NXT, che lo ha invitato a modo suo a essere ospite del Grayson Waller Effect.

Ovviamente le sue parole non hanno sortito l'effetto sortito dal momento che John Cena lo ha messo al tappeto con la Attitude Adjustment, festeggiando poi con il pubblico della O2 Arena.

Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la WWE"

Dalla WWE al mondo del cinema

Negli ultimi anni Cena ha seguito le orme di Dwayne "The Rock" Johnson passando dalla WWE al mondo di Hollywood. Di recente è stato anche protagonista di Fast X assieme a Vin Diesel, partecipando alla premiere del film a Roma. Tra i suoi prossimi impegni anche Barbie di Greta Gerwig in un ruolo alquanto particolare.

E ovviamente non si può non citare Peacemaker, serie DC scritta e diretta da James Gunn. Lo show esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021: si tratta di uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo e sopra ogni cosa.