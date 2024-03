Oscar 2024: John Cena presenta il premio per i migliori costumi... completamente nudo

John Cena si è presentato sul palco degli Oscar 2024 nudo come mamma l'ha fatto, ma con le Birkenstock, per introdurre il premio ai migliori costumi. Prima del suo ingresso, il conduttore della cerimonia Jimmy Kimmel ha ricordato agli spettatori un pezzo della storia degli Oscar rievocando il cinquantesimo anniversario del "più folle" nella tradizione della premiazione.

"Alla 46esima edizione degli Academy Awards, nel 1974, David Niven era nel bel mezzo della presentazione di Elizabeth Taylor quando un uomo nudo ha attraversato il palco di corsa", ha spiegato Kimmel prima di aggiungere: "Riuscite a immaginare se un uomo nudo corresse attraverso il palco Oggi?" poi ha ripetuto a voce più alta "Ho detto... potete immaginare se un uomo nudo corresse attraverso il palco oggi? Non sarebbe pazzesco?"

A quel punto la testa di John Cena ha fatto capolino da dietro le quinte sussurrando: "Pssss, Jimmy. Vieni qui".

Kimmel ha risposto: "Non posso venire lì, fai quella cosa! Scusatemi un secondo. Cosa sta succedendo, dovresti correre attraverso il palco".

John Cena lo ha informato di aver cambiato idea e ha affermato che non si sentiva a suo agio a spogliarsi in un "evento elegante". "Onestamente, dovresti vergognarti in questo momento per aver suggerito un'idea così di cattivo gusto", ha spiegato, aggiungendo che "il corpo maschile non è uno scherzo".

L'ex wrestler ha poi ribattuto all'affermazione di Jimmy Kimmel secondo cui dovrebbe sentirsi a proprio agio nudo sul palco perché lottava nudo nel wrestling esclamando: "Amico, non lotto nudo, lotto con le tute".

Alla fine l'insistenza del conduttore degli Oscar 2024 ha sortito l'effetto sperato e John Cena è salito sul palco quasi completamente nudo, indossando solo un paio di sandali Birkenstock e una grande busta contenente il nome del vincitore di quest'anno.

"I costumi... sono così importanti. Forse la cosa più importante che ci sia", ha spiegato, aggiungendo poi: "Non riesco ad aprire la busta."

Dopo che i contendenti nella categoria sono apparsi sullo schermo, il palco si è illuminato per rivelare che l'ex wrestler professionista aveva fatto un rapido cambio d'abito. Mentre annunciava Povere Creature! come vincitore, Cena ha indossato una tenda color carne a forma di toga per coprire le sue nudità nell'ilarità generale.