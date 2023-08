SummerSlam: il party più esplosivo dell'estate targata WWE

Nella maniera più incredibile e grazie all'ennesimo colpo di scena nella storyline della Bloodline si è conclusa l'edizione 2023 di SummerSlam, Premium Live Event trasmesso sabato 5 agosto in diretta dal Ford Field di Detroit. Un successo incredibile per la WWE dal momento che si è trattata dell'edizione di SummerSlam con i più alti incassi di sempre. Chiara testimonianza di come l'interesse dei fan di tutto il mondo verso lo spettacolo offerto dalla compagnia di Stamford sia aumentato ulteriormente nel corso degli ultimi tempi.

L'astuzia di Logan Paul

Lo show si è aperto con un adrenalinico match tra Logan Paul e Ricochet. L'ex Intercontinental Champion è arrivato più volte vicino alla vittoria, ma Logan Paul aveva un asso nella manica... un tirapugni! Un colpo ben assestato per stendere al tappeto l'avversario e vincere il match tra i fischi del pubblico.

Il trionfo dell'American Nightmare

Sono servite tre Cross Rhodes per mettere al tappeto Brock Lesnar e archiviare una rivalità iniziata dopo WrestleMania 39. Una vittoria pulita e decisiva che mette nuovamente in risalto Cody Rhodes agli occhi dei fan WWE.

Nel post match accade un qualcosa di inaspettato: Lesnar decide di abbracciare Cody e stringergli la mano come segno di rispetto e stima. Un momento che in molti hanno visto come il proverbiale "passaggio della torcia".

Dalla Stardom al tetto del mondo, Iyo Sky è la nuova campionessa

Iyo Sky è la nuova Women's Champion

Dura poco la gioia di Bianca Belair, che nonostante un ginocchio malandato riesce a riprendersi il suo WWE Women's Championship nel Triple Threat che comprendeva anche Asuka e Charlotte Flair. The Est vince con una culla sulla nipponica, ma arriva Iyo Sky, che incassa il Money in the Bank vinto il mese scorso e diventa la campionessa!

Tripudio del pubblico per la superstar nipponica che celebra assieme alle altre componenti della stable Damage CTRL Bayley e Dakota Kai (ancora ferma ai box per un infortunio).

L'ascesa di LA Knight

Con il supporto degli oltre 50mila fan a Detroit LA Knight ha vinto la Slim Jim SummerSlam Battle Royal, eliminando per ultimo Sheamus. Che sia l'inizio di un grande push per la star di SmackDown?

Nessuno sembra poter fermare Gunther

Gunther vola dalla terza corda

La combinazione Splash-Powerbomb permette a Gunther di superare anche l'ostacolo Drew McIntyre, restando Intercontinental Champion. Poche settimane lo separano dal superare il record di Hony Tonk Man come campione più longevo nella storia della WWE.

Seth Rollins supera Finn Balor...di nuovo!

Non cambia invece il World Heavyweight Champion: riproponendo la Bucklebomb di 7 anni fa che causò l'infortunio di Finn Balor nel loro precedente a SummerSlam, Seth Rollins prosegue nel suo regno da campione. Decisiva l'interferenza di Damian Priest che ha lanciato la valigetta del MIB sul ring, sperando di poter aiutare l'irlandese.

Shayna Baszler sottomette Ronda Rousey

Con tutto il pubblico dalla sua parte per la prima volta in carriera, Shayna Baszler sottomette Ronda Rousey in un match disputato sotto le "MMA Rules" e batte l'ex amica grazie alla sua Kirifuda Clutch. È la vittoria più importante della carriera per The Queen of Spades, mentre Ronda potrebbe aver lasciato la WWE.

Roman Reigns vince il Tribal Combat

Roman Reigns è ancora il Tribal Chief

The Tribal Chief batte il cugino Jey Uso nel Main Event di SummerSlam 2023 grazie all'intervento di Jimmy, che tradisce il gemello e si schiera nuovamente da parte del suo Head of the Table. Una doccia fredda finale per il pubblico del Ford Field di Detroit, tutto schierato dalla parte di Jey e totalmente scioccato dal finale di uno dei Premium Live Event più attesi dell'anno.

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta, SummerSlam è ancora disponibile come sempre in esclusiva sul WWE Network.