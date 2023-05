Hidden Strike: John Cena e Jackie Chan nel trailer dell'action movie

John Cena e Jackie Chan sono i protagonisti del nuovo film action Hidden Strike, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Nel video si vedono molti momenti divertenti e ricchi d'azione, tra esplosioni, inseguimenti e rischi mortali che i due protagonisti devono affrontare, mettendo a frutto le proprie conoscenze e abilità.

I dettagli dell'action movie

Il film Hidden Strike, distribuito da XYZ Films, è un nuovo progetto ambientato in Iraq diretto da Scott Waugh.

Al centro della trama ci sono due ex membri delle forze speciali, interpretati da John Cena e Jackie Chan, che devono unire le forze e accompagnare un gruppo di civili che lavorano per una raffineria attraverso l''autostrada della morte' di Bagdad, portandoli in una zona sicura.

Jackie Luo, esperto in sicurezza, deve infatti occuparsi della sicurezza e chiede l'aiuto di Chris Van Horne, un ex marine.

Nel cast ci sono anche Pilou Asbæk, Amadeus Serafini, Minghao Hou, e Zhenwei Wang.

La sceneggiatura è firmata da Arash Amel ed è prodotto da Hans Caosa ed Esmond Ren.