Joe Exotic: John Cameron Mitchell, bacio appassionato sul set (FOTO)

Page Six ha pubblicato le prime foto dal set di John Camerom Mitchell nel ruolo dell'amante di felini Joe Exotic, reso celebre dalla docuserie Netflix Tiger King.

Joe Exotic: John Cameron Mitchell sul set

Come mostrano le foto dal set di Joe Exotic, il 58enne John Cameron Mitchell è xoinvolto in un bacio appassionato con uno dei suoi partner di fronte a un negozio di animali a Brisbane, Australia. L'altro attore non è ancora stato identificato, anche se sappiamo che la serie vede nel cast Sam Keeley e Nat Wolff nel ruolo degli ex partner di Exotic John Finlay e Travis Maldonado.

Kate McKinnon interpreta la rivale di Joe Exotic, Carole Baskin, e Kyle MacLachlan veste i panni di suo marito Howard Baskin. La star di Law & Order: SVU Dean Winters si è unita al cast nel ruolo di Jeff Lowe, proprietario del "Tiger King" park arrestato di recente per via di un incidente stradale commesso mentre guidava ubriaco.

La miniserie Joe Exotic sarà incentrata sul personaggio di Kate McKinnon, l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage nella docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Dopo aver scoperto che l'eccentrico amante dei felici Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell) li usa per trarne profitto, Carole decide di dar battaglia al rivale. Ma Carole ha degli scheletri nell'armadio e quando emergeranno, Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare la sua ipocrisia.