Joe Exotic, star di Tiger King, non ottiene la grazia, Carole Baskin: "Si trova nel posto giusto, in gabbia"

Joe Exotic, la cui storia è stata raccontata nella docuserie Tiger King, non ha ottenuto la grazie da parte di Donald Trump prima della fine del suo mandato.

La notizia non ha però sorpreso Carole Baskin, l'attivista che l'uomo ha cercato di far uccidere, che ha condiviso la sua gioia dopo la conferma che l'uomo dovrà scontare la sua sentenza senza nessun tipo di sconti.

Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che Joe Exotic, nome d'arte di Joseph Maldonado Passage, stesse per ottenere la grazia. All'esterno dello studio dei suoi avvocati sembra fosse persino arrivata una limousine pronta ad andare a prendere Exotic in prigione. Donald Trump, prima di dire addio alla Casa Bianca, ha rilasciato una lista che comprendeva 143 persone che hanno ricevuto la grazia o una commutazione della sentenza.

La star di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness non era presente tra chi è stato scelto dal presidente uscente e dovrà quindi rimanere in carcere dopo essere stato condannato a 12 anni di prigione per 17 capi di accusa che comprendono anche abusi compiuti sugli animali e un tentato omicidio.

L'ex proprietario dell'ormai famoso zoo dove venivano allevate tigri e altri animali aveva persino inviato una lettera a Kim Kardashian nella speranza che potesse aiutarlo a ottenere la grazia. Nella missiva aveva scritto: "Ti sto chiedendo per favore di aiutarmi concedendomi solo 10 minuti della tua vita, tempo necessario a fare una telefonata al Presidente Trump e chiedergli di guardare le 257 pagine con cui chiedo la grazia, si tratta di prove che dimostrano la mia innocenza, e di chiedergli di firmare la mia grazia in modo che io possa tornare da mio marito Dillon Passage e mio padre".

Carole Baskin, intervistata da Buzzfeed, ha ora dichiarato: "Penso che solo il team di Joe e i mezzi di comunicazione stessero pensando a una possibile grazia per Joe. Non c'è alcun beneficio, solo un flebile tenativo di spostare l'attenzione". L'attivista ha ribadito che non è pensabile poter concedere la grazia a un uomo che ha ucciso cinque tigri solo per poter fare spazio nelle gabbie per poter ospitare degli animali di un circo a pagamento, ribadendo: "Le tigri sono l'animale preferito al mondo e Joe Schreibvogel Maldonado Passage è nel posto a cui appartiene: in una gabbia". Baskin ha inoltre commentato ai microfoni di TMZ che Joe Exotic potrebbe ottenere una riduzione della pena collaborando con le autorità e offrendo delle prove utili a condannare altri sfruttatori di animali con cui ha collaborato.