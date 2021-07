Kyle MacLachlan nel cast della serie Joe Exotic

Kyle MacLachlan è entrato a far parte del cast di Joe Exotic, la nuova serie che verrà prodotta per Peacock ispirandosi al podcast che è stato realizzato da Wondery.

La star di Twin Peaks è solo l'ultimo dei nomi prestigiosi coinvolti nel progetto che verrà prodotto dopo il successo della docuserie Tiger King.

In Joe Exotic l'attore Kyle MacLachlan avrà il ruolo di Howard Baskin, il marito di Carole che l'ha sostenuta mentre affrontava le liti con Joe ed è poi scomparso misteriosamente, evento che ha dato il via a molte ipotesi e teorie.

La serie racconterà la storia di Carole Baskin, interpretata da Kate McKinnon che è inoltre impegnata come produttrice esecutiva, che si ritrova a scontrarsi con Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell). L'uomo alleva infatti tigri per trarne profitto, attività che l'attivista cerca di contrastare. La loro rivalità potrebbe dare vita a conseguenze drammatiche.

Nel cast ci saranno inoltre Brian Van Holt nel ruolo di John Reinke, Nat Wolff che sarà Travis Maldonado, Sam Keeley che interpreterà John Finlay, Lex Mayson nella parte di Saff, Dean Winters che sarà Jeff Lowe, Joel MArsh Garland nei panni di James Garretson e William Fichtner che sarà Rick Kirkham. Ethan Frankel scriverà la sceneggiatura e produrrà il progetto realizzato da Universal Studio Group.