Joe Exotic: Dennis Quaid sarà Rick Kirkham nella serie su Tiger King

Dennis Quaid affiancherà affiancherà Kate McKinnon, John Cameron Mitchell e Nat Wolff nella miniserie Peacock Joe Exotic, basata sul podcast Wondery. Il divo interpreterà Rick Kirkham, giornalista americano rwsidente in Norvegia e produttore della docuserie Tiger King.

Dennis Quaid in una scena di In Good Company

La miniserie sarà incentrata sul personaggio di Kate McKinnon, l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage nella docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Dopo aver scoperto che l'eccentrico amante dei felici Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell) li usa per trarne profitto, Carole decide di dar battaglia al rivale. Ma Carole ha degli scheletri nell'armadio e quando emergeranno, Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare la sua ipocrisia.

Joe Exotic, star di Tiger King, non ottiene la grazia, Carole Baskin: "Si trova nel posto giusto, in gabbia"

Kate McKinnon, 37 anni, sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme a Etan Frankel, autore della sceneggiatura. Fanno parte del cast anche Brian Van Holt nel ruolo di John Reinke, Sam Keeley in quello di John Finlay e Natt Wolffche interpreterà Travis Maldonado, uno dei mariti di Joe Exotic.

Dennis Quaid sta attualmente sviluppando The Charley Pride Story, che produrrà insieme alla società di produzione di Ben Howard, la Third Coast Content. L'attore sta anche lavorando a un album gospel.