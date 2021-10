Joe Exotic: Kate McKinnon e Kyle MacLachlan nei panni di Carole Baskin e del marito (FOTO)

La star del Saturday Night Live Kate McKinnon e Kyle MacLachlan sono stati avvistati sul set della serie Peacock Joe Exotic, incentrata sui personaggi resi celebri dalla docuserie Netflix Tiger King. I due attori, che interpretano l'animalista Carole Baskin e il marito Howard Baskin, si trovano sulla Gold Coast, in Queensland, e le prime foto dal set, trapelate grazie al Daily Mail, svelano il loro look.

In precedenza, erano state diffuse alcune foto dal foto dal set di Joe Exotic che mostravano il 58enne John Cameron Mitchell, nel ruolo del protagonista Joe Exotic, coinvolto in un bacio appassionato con uno dei suoi partner di fronte a un negozio di animali a Brisbane, Australia.

La miniserie Joe Exotic sarà incentrata sul personaggio di Kate McKinnon, l'animalista Carole Baskin, rivale di Maldonado-Passage nella docuserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Dopo aver scoperto che l'eccentrico amante dei felici Joe "Exotic" Schreibvogel (John Cameron Mitchell) li usa per trarne profitto, Carole decide di dar battaglia al rivale. Ma Carole ha degli scheletri nell'armadio e quando emergeranno, Joe non si fermerà davanti a nulla per smascherare la sua ipocrisia.