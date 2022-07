Joe Dante critica The Mandalorian: "Baby Yoda è una copia di Gizmo di Gremlins"

In una nuova intervista Joe Dante ha criticato duramente The Mandalorian dichiarando che Baby Yoda è una copia di Gizmo dei Gremlins.

Joe Dante ha criticato apertamente The Mandalorian per aver "copiato" Gizmo nel dare vita a Baby Yoda.

Il regista è infatti convinto che la principale fonte di ispirazione per la creazione di Grogu sia il film realizzato nel 1984 prodotto da Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus.

In un'intervista rilasciata a San Francisco Chronicle, Joe Dante ha dichiarato: "Penso che la longevità dei film sia realmente la chiave di questo personaggio, Gizmo, che è in pratica come un bambino. E questo mi porta, ovviamente, all'argomento Baby Yoda che è completamente rubato e semplicemente è stato copiato da Gremlins. In modo vergognoso, penserei".

Baby Yoda, ovvero Grogu, ha debuttato sugli schermi in occasione del debutto di The Mandalorian nel 2019 su Disney+.

Il personaggio della saga di Star Wars è stato costruito da Legacy Effects e Jon Favreau, in passato, ha citato E.T. come fonte di ispirazione e ha mostrato i vari design del personaggio.

Per ora il regista e produttore non ha commentato le critiche di Joe Dante.