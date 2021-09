Jodie Foster, Taxi Driver e il test psicologico a 12 anni: "Necessario per interpretare una prostituta"

Nel corso di un'intervista con OK! Magazine, Jodie Foster ha rivelato di essere stata sottoposta a un test psicologico all'età di 12 anni per interpretare Iris, la giovane prostituta protagonista di Taxi Driver insieme a Robert De Niro.

Jodie Foster in Taxi Driver

Come riportato dal Daily Mail, l'attrice ha ricordato che, all'epoca, il film generò scandalo e controversie per la scelta di assegnare il ruolo di una prostituta a una ragazza così giovane. Prima di girare Taxi Driver, quindi, Jodie Foster ha dovuto superare una serie di test psicologici con uno psichiatra dell'UCLA. L'attrice ha ricordato: "Le persone pensavano che fossi troppo giovane per interpretare il ruolo di una prostituta e il governo della California volle assicurarsi che fosse tutto a posto con me".

A proposito di Taxi Driver, Jodie Foster ha continuato: "Per me, Taxi Driver ha cambiato la storia del cinema, è stato un film d'autore che rappresenta l'epoca d'oro del cinema americano. Sono davvero orgogliosa di averne fatto parte! Forse era destino... Sono stata davvero fortunata!".

Primo piano di Jodie Foster in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

L'American Film Institute considera Taxi Driver come il 47esimo film più bello di sempre; per il British Film Institute, invece, è al 31esimo posto. Nel 1976, il progetto diretto da Martin Scorsese ha vinto la Palma d'Oro alla 29esima edizione del Festival di Cannes ed è stato candidato a quattro Premi Oscar. Recentemente, Jodie Foster ha ricevuto la Palma d'Oro alla Carriera alla 74esima edizione del Festival di Cannes. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha vinto un Premio Oscar nel 1989 grazie al film Sotto accusa e un altro nel 1992 grazie a Il silenzio degli innocenti.