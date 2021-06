Festival di Cannes 2021: Jodie Foster riceverà la Palma d'Oro alla carriera

Jodie Foster, tra gli ospiti del Festival di Cannes 2021, riceverà la prestigiosa Palma d'Oro alla carriera nel corso della nuova edizione dell'evento cinematografico, in programma a luglio.

Il silenzio degli innocenti: Jodie Foster nel finale del film

Quando manca oltre un mese e mezzo al Festival di Cannes 2021, è stata annunciata un'importante novità riguardante la nuova edizione della kermesse che avrà luogo dal 6 al 17 luglio. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, uno degli eventi cinematografici più amati si prepara ad accogliere alcune tra le maggiori star del grande schermo. Tra queste, ci sarà anche Jodie Foster che, come annunciato nelle ultime ore, riceverà la Palma d'Oro alla carriera.

Un riconoscimento importante che corona un percorso artistico eccelso, iniziato quando l'attrice non era altro che una bambina ed arricchito da numerosi film rimasti nella storia del cinema, da Taxi Driver di Martin Scorsese a Carnage di Roman Polanski, passando per Sotto Accusa di Jonathan Kaplan e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. Una lunga serie di collaborazioni che l'hanno portata a ricevere quattro candidature all'Oscar, due delle quali trasformatesi in statuette per le interpretazioni nei film di Kaplan e Demme. Tra i tanti attori illustri con i quali ha condiviso il set, ricordiamo poi Robert de Niro, Anthony Hopkins, Mel Gibson, Kristen Stewart e Denzel Washington. Per quanto riguarda Il Festival di Cannes, l'attrice, regista e produttrice americana sarà ospite d'onore della cerimonia di apertura, prevista per martedì 6 luglio sul palcoscenico del Palais des festivals.

Jodie Foster in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

Ricordiamo che proprio quest'anno ricorrono i trent'anni de Il silenzio degli innocenti. Ripensando alla sua esperienza sul set di Jonathan Demme, Jodie Foster ha raccontato che durante le riprese ha puntualmente evitato di chiacchierare con il co-protagonista Anthony Hopkins. L'attrice ha infatti ricordato: "Evitavo di parlare con lui. Era troppo bravo e davvero spaventoso. Il primo giorno di lavoro abbiamo letto la sceneggiatura e, poi, non ho più voluto parlargli. Ero pietrificata". Foster ha inoltre aggiunto: "Anthony Hopkins trascorreva buona parte delle riprese dietro ad un vetro. Era difficile parlargli anche per questo. Comunque, anche se avessi potuto chiacchierare con lui, non lo avrei fatto. Ero troppo spaventata, lo evitavo a tutti i costi".