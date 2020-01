Joaquin Phoenix è stato rilasciato dopo il suo arresto

Joaquin Phoenix è stato rilasciato dopo che lo scorso venerdì era stato arrestato insieme a Martin Sheen e altre 145 persone durante la protesta ambientalista organizzata da Jane Fonda a Washington D.C. Phoenix e Sheen sono stati rilasciati dalle autorità competenti assieme al resto degli attivisti.

Il gruppo era stato accusato di ostruzione e intralcio alla pubblica sicurezza, come riporta anche Deadline.

Durante il rally, Joaquin Phoenix, come aveva fatto nel suo discorso ai Golden Globe 2020, aveva rimarcato l'impatto della produzione di prodotti caseari e della carne sui cambiamenti climatici. "Grazie, Jane Fonda, per aver organizzato tutto questo e avermi invitato qui oggi. E grazie a tutti per essere qui. Non mi sono preparato nulla da dire, e altri hanno già fatto discorsi estremamente intelligenti ed eloquenti. Ma qualcosa di cui non si parla abbastanza spesso quando si tratta di cambiamenti climatici è come l'industria casearia e della carne sia la terza maggiore causa dei cambiamenti climatici. A volte ci chiediamo cosa possiamo fare in questa lotta, e c'è qualcosa che possiamo fare, oggi come domani, scegliendo cosa consumare. E credo che sia una cosa fattibile. Ci sono cose che non posso evitare. Ho preso l'aereo per venire qui oggi, o meglio, la scorsa notte, ma una cosa che posso fare è cambiare le mie abitudini alimentari, e spero possiate unirvi a me e farlo anche voi".

Joaquin Phoenix ha convinto i Golden Globe a servire cibo vegano

Il protagonista di Joker è uno dei più quotati per le nomination agli Oscar di questa settimana nella categoria Miglior Attore Protagonista, specialmente dopo la sua vittoria ai Golden Globe della scorsa settimana.