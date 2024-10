Joaquin Phoenix aveva parlato con Christopher Nolan del Joker: "Non ero pronto"

Joaquin Phoenix ha svelato che Christopher Nolan lo aveva contattato per proporgli il ruolo di Joker nel 2008.

L'attore non ha accettato la proposta e l'iconico villain è stato interpretato da Heath Ledger, che ha regalato una delle migliori interpretazioni della sua carriera.

La rivelazione sul film Il Cavaliere Oscuro

L'attore premio Oscar, intervistato da Rick Rubin in Tetragrammaton, ha spiegato anche i motivi del suo rifiuto al regista del film Il cavaliere oscuro.

Joaquin Phoenix ha raccontato: "Mi ricordo di aver parlato con Christopher Nolan del film Il Cavaliere Oscuro e per qualche motivo non è accaduto. All'epoca non ero pronto".

Il protagonista di Joker ha però voluto ricordare che non era una situazione legata solo a lui: "Non si tratta di me. C'è qualcosa in più. C'è un'altra persona che farà qualcosa... Non riesco a immaginare cosa sarebbe accaduto se non avessimo avuto la performance di Heath Ledger in quel film, giusto?".

I ricordi dell'attore

Joaquin, ricordando quanto accaduto, ha sottolineato: "Non so se Christopher Nolan stesse venendo da me dicendo: 'Sei decisamente la persona' giusta'. Non riesco a ricordare il contesto in cui ci siamo incontrati, ma so che lo abbiamo fatto. La mia sensazione era che non avrei dovuto farlo, ma forse anche lui pensava: 'Non è quello giusto'".

Phoenix ha comunque interpretato il Joker nel film del 2019 diretto da Todd Phillips, grazie al quale ha conquistato il premio Oscar. Il recente sequel in cui ha recitato anche Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, intitolato Folie à Deux, non ha ottenuto lo stesso successo del primo capitolo, guadagnando solo 57 milioni di dollari negli Stati Uniti dal debutto avvenuto nelle sale il 4 ottobre.