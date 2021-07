Joaquin Phoenix invecchiato e irriconoscibile nelle prime foto dal set di Disappointment Blvd.

Pancetta prominente, pigiama e capelli grigi, Joaquin Phoenix appare invecchiato e irriconoscibile nelle prime foto dal set di Disappointment Blvd., nuovo progetto segreto del regista Ari Aster in lavorazione a Montreal.

Disappointment Blvd., scritto e diretto da Ari Aster, è attualmente descritto come "un ritratto intimo, e che segue vari decenni, di uno degli imprenditori di maggior successo di sempre". Ci sono diverse teorie sul genere a cui apparterrà Disappointment Blvd., che lo stesso Ari Aster ha definito "commedia da incubo" e "film horror surrealista ambientato in un presente alternativo" per poi aggiungere: "Tutto quello che so è che durerà quattro ore".

Nel cast del film del regista di Hereditary e Midsommar, oltre a Joaquin Phoenix, troviamo anche Parker Posey, Nathan Lane, Patti LuPone, Zoe Lister-Jones, Michael Gandolfini, Denis Ménochet, Stephen McKinley Henderson e Kylie Rogers.

