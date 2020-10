JFK - Un caso ancora aperto: stasera su La7 il film di Oliver Stone con Kevin Costner

Stasera su La7 in compagnia di Oliver Stone: alle 21:10 va in onda JFK - Un caso ancora aperto, film del 1991 con Kevin Costner che ci riporta a Dallas nel 1963, nel giorno dell'assassinio dell'allora Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy.

JFK: Kevin Costner in una sequenza del film di Oliver Stone

Lungi dal voler essere, però, una ricostruzione di quei terribili istanti passati alla storia, il film fa luce sulle indagini successive per opera del procuratore distrettuale Jim Garrison, che si contrappose, all'epoca dei fatti, rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Warren (ovvero che Lee Harvey Oswald era il solo esecutore materiale dell'attentato). In JFK - un caso ancora aperto è Kevin Costner a interpretare Jim Garrison, il procuratore che si occupa delle indagini sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, persuaso che il presidente sia stato vittima di un complotto che coinvolge la mafia e i servizi segreti governativi...

Come da previsioni, il film fu accolto tra le polemiche, cominciate in realtà già durante i mesi di lavorazione. A placarle in parte non fu certo la "crociata" di Oliver Stone, onnipresente nei programmi TV nel periodo dell'uscita al cinema, ma i premi (tra cui due Oscar, per fotografia e montaggio) e gli incassi: 205 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui oltre 70 nei soli USA.