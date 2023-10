Citizen Stone: una docuserie racconterà la realizzazione di JFK, il film di Oliver Stone

La realizzazione del film JFK, diretto da Oliver Stone, sarà al centro di una nuova docuserie intitolata Citizen Stone.

A scrivere e dirigere il progetto sarà Kristian Fraga di Sirk Productions, mentre nel team della produzione ci sono John Battsek e Marc Perez.

I primi dettagli del progetto

Citizen Stone utilizzerà materiali di archivio, molti dei quali mai visti prima, ed esplorerà il lavoro dello sceneggiatore, regista e produttore Oliver Stone attraverso il processo creativo legato alla realizzazione di JFK - un caso ancora aperto, il suo film più ambizioso e polarizzante.

Una foto del film di Stone

Il film JFK, distribuito nel 1991, aveva come star Kevin Costner nel ruolo del procuratore distrettuale Jim Garrison, che si è occupato delle indagini sull'omicidio del presidente Kennedy.

Nel cast c'erano anche Joe Pesci, Donald Sutherland, Kevin Bacon, Sissy Spacek, John Candy, Walter Matthau, Jack Lemmon, Ed Asner, Laurie Metcalf, Tommy Lee Jones e Gary Oldman. Il lungometraggio aveva incassato 280 milioni di dollari, suscitando però delle critiche nei confronti del regista perché il progetto sosterrebbe le idee di Garrison, che non sono state provate.

Oliver Stone e JFK: un caso riaperto in doppia versione

I realizzatori della docuserie, che non vedrà coinvolto Oliver Stone che ha comunque espresso la sua disponibilità a parlare con Fraga, sostengono che la campagna contro JFK abbia intaccato la reputazione di Oliver Stone negli Stati Uniti e modificato la traiettoria della carriera del regista.

Fraga ha dichiarato: "Ritornando al 1991 e mostrando agli spettatori il prezzo pagato da Oliver Stone per la realizzazione di JFK, credo che il nostro progetto non solo illumini dove siamo stati, ma dia inoltre degli inizi sul modo in cui siamo arrivati all'America politicamente divisa e saturata dai media di oggi".