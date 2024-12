A Real Pain, Jesse Eisenberg ha avuto l'ispirazione guardando uno strano annuncio online: ecco quale

La star di Now You See Me ha raccontato in che modo è nata l'idea del suo ultimo film da regista.

Jesse Eisenberg ha raccontato in che modo ha maturato l'idea del suo nuovo film da regista A Real Pain, nel quale recita da protagonista al fianco della star di Succession Kieran Culkin. Eisenberg si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura.

Inizialmente, Jesse Eisenberg stava lavorando ad una storia ambientata in Mongolia, quando si è imbattuto in un annuncio online che gli ha di fatto ispirato l'idea per un'altra storia evolutasi nella sceneggiatura di A Real Pain.

Visita guidata

L'attore e regista ha visto uno spot online su visite guidate ai campi di concentramento in Polonia:"Diceva 'Tour di Auschwitz con pranzo'. È un'idea così strana questo turismo della tragedia" ha ammesso Eisenberg in un'intervista.

"Quando l'ho visto ho buttato via il mio copione ambientato in Mongolia e ho guardato le foto del mio primo viaggio in Polonia nel 2008. Ho capito che quella era la storia". Nel corso di quel viaggio, la star di The Social Network non riuscì a connettersi emotivamente al trauma vissuto dai suoi antenati ebrei in Polonia e questo ricordo ha ispirato lo stato d'animo dei due protagonisti nel film.

Cugini in viaggio

Kieran Culkin e Jesse Eisenberg in A Real Pain interpretano due cugini ebrei che intraprendono un viaggio in Polonia per onorare la loro defunta nonna e scoprire di più sulla storia della loro famiglia. Il film è già uscito negli USA e arriverà in Europa nel 2025.

Eisenberg ha ricordato di aver pensato durante il viaggio del 2008 che non ci fosse nulla che potesse aiutarlo a connettersi con quel trauma, raccontando di essersi trovato davanti alla casa della sua famiglia senza provare alcuna catarsi e desiderava che i suoi personaggi in A Real Pain provassero proprio quella sensazione.