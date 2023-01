Jeremy Renner stava aiutando un automobilista bloccato nella neve quando ha avuto l'incidente

Jeremy Renner stava aiutando un automobilista in difficoltà quando è avvenuto l'incidente avvenuto nella giornata di domenica.

I nuovi dettagli sono emersi da un'intervista rilasciata dal sindaco di Reno, Nevada, Hillary Schieve a un giornale locale.

Schieve ha infatti dichiarato di essere amica di Jeremy Renner, definendolo un eroe nella vita reale che aiuta molto la città, gli abitanti e molte attività benefiche locali. Il sindaco ha spiegato: "Chiama sempre e dice 'Ehi sindaco, di cosa hai bisogno?'. Ci sono alcune volte in cui condivide cosa ha fatto o ha donato dei giocattoli, ma nella maggior parte dei casi non saprete mai cosa sta facendo".

Jeremy Renner è stato operato e resta in condizioni critiche, ma stabili

Venezia 2016: Jeremy Renner sul red carpet di Arrival

La generosità dell'attore, in parte, sembra avuto un ruolo nell'incidente. Il sindaco ha spiegato: "Stava aiutando qualcuno bloccato nella neve. Sta sempre aiutando gli altri".

L'interprete di Occhio di Falco nel MCU è stato investito dal suo spalaneve e ha subito un trauma toracico e delle lesioni ortopediche.

Un vicino di Jeremy ha ribadito che sa come si spala la neve e lo ha fatto per molti anni, sottolineando: "Non gli parliamo continuamente ma è una brava persona. Negli anni in cui ha nevicato moltissimo, è venuto con il suo veicolo e ha chiesto alle persone se avevano bisogno di aiuto nel ripulire la propria strada. Ha così tante macchine e veicoli. Sulla strada sopra di noi c'è un centro dove si svolgono eventi e matrimoni e ha varie macchine parcheggiate. Quelle sono i suoi giocattoli".

Il vicino ha inoltre spiegato che la star tiene molto alla sua privacy ed è per quello che vive nel mezzo del nulla.