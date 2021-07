Jennifer's Body, Megan Fox: "Sarebbe perfetto per dare vita a un sequel o una serie tv"

Megan Fox ha rivelato che vorrebbe veder realizzato un sequel o una serie tv di Jennifer's Body, il film di cui è stata protagonista nel 2009.

L'horror, diventato in breve tempo un cult tra gli spettatori, ha lasciato infatti il segno nella carriera e nella vita dell'attrice.

In occasione di un'intervista rilasciata a The Washington Post, Megan Fox ha dichiarato: "Non penso sia un film di cui sarebbe difficile realizzare un sequel. Dovrebbero adattarlo in una serie televisiva, sarebbe fantastico". La star ha ribadito: "Jennifer's Body è iconico e amo quel film".

Il suo amore per il progetto l'ha così spinta a rifiutare ruoli e progetti simili, allontanandosi dal genere horror nel corso degli anni, fino a immergersi nuovamente in atmosfere da brivido con Till Death.

Megan ha sottolineato: "Non volevo compiere un'ingiustizia nei confronti di quel film facendo qualcosa di simile, ma non all'altezza".

Fox ha però ricordato i lati negativi di essere associata a quell'opera: "Penso ci sia stata una percezione pervasiva di me come una superficiale succube, almeno durante i primi dieci anni della mia carriera. E poi questa idea è iniziata a cambiare più recentemente mentre le persone rivedevano alcune delle mie interviste, mi hanno sentita parlare e hanno iniziata a considerarmi in modo diverso".

Il film diretto da Karyn Kusama raccontava la storia di Jemnifer Check, una cheerleader ammirata e invidiata a scuola, con migliore amica la timida e introversa Anita "Needy" Lesnicki. Dopo un concerto del gruppo rock Low Shoulder, Jennifer si trasforma a inizia a uccidere e divorare i ragazzi con cui esce, in seguito a un sacrificio a Satana compiuto dalla band che l'ha fatta diventare una succube, un demonio che seduce e divora gli uomini per restare attraente e in vita.