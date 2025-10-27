Jennifer's Body, Megan Fox: "Ero piena di rabbia per come mi trattava l'industria"

Nel corso di una serata evento con proiezione speciale di Jennifer's Body tenutasi a Los Angeles, Megan Fox è tornata a parlare della sua salute mentale nel periodo in cui era impegnata a lavorare al film.

All'epoca, Fox era appena diventata una star internazionale grazie al successo di Transformers di un paio di anni prima e ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente complicato.

Il trattamento subito a Hollywood da Megan Fox

All'epoca, Megan Fox covava una rabbia profonda per il modo in cui veniva trattata dall'industria e dai paparazzi: "Non so se mi darei dei consigli" ha detto Fox "Penso che, in quel momento della mia vita, fossi così smarrita, così piena di rabbia per come ero stata trattata nel settore e per come stavo gestendo la fama, già allora, prima ancora di iniziare le riprese".

Megan Fox in una scena di Jennifer's Body

Nel corso della serata, Megan Fox ha ricordato anche un aneddoto riguardo la prima del film con Amanda Seyfried: "Ero appena uscita da una prima a cui dovevo andare, ero obbligata a partecipare, ricordo che i paparazzi erano così spietati, per il modo in cui parlavano alle donne" ha spiegato Fox "Sono uscita solo per cercare di raggiungere la macchina, e scattavano foto da ogni parte. Uno di loro ha detto: 'Megan, perché sei così stronza?' e un altro ha aggiunto: 'Megan, pensi di essere sopravvalutata? Lo dice internet,' e io stavo solo cercando di fare il mio lavoro. Ero lì perché mi avevano chiesto di esserci".

Fox era a forte disagio: "Stavo solo cercando di raggiungere la macchina. Avevo dentro così tanto dolore, tristezza, rabbia e frustrazione che dovevano pur trovare una via d'uscita. E come ho detto, poter avere il permesso di essere 'fuori controllo', anche solo tra un ciak e l'altro, o forse per tutto il tempo sul set, è stato molto catartico per me".

Il futuro di Jennifer's scritto da Diablo Cody?

Dopo il successo del film del 2009, interpretato da Megan Fox e Amanda Seyfried, Diablo Cody potrebbe riprendere il filo narrativo con un sequel. Durante un'intervista per il suo ultimo film, Lisa Frankenstein, Diablo Cody ha dimostrato grande fiducia sul progetto.

Anche Amanda Seyfried non disdegnerebbe un sequel di Jennifer's Body: "Non vedo l'ora che arrivi il sequel. Sono pronta a riprendere il ruolo di Needy. Stanno lavorando al progetto" ha anticipato a GQ "Ho già dato il mio ok. Ho detto: 'Quando voi siete pronti, io sono pronta'. Ci siamo divertite così tanto la prima volta, voglio celebrare tutto questo con un seguito"