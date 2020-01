Jennifer Lopez, il sindaco di Cagliari invita la diva in città e i social si scatenano

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha scritto a Jennifer Lopez invitandola a visitare le bellezze della città e soprattutto a stabilirsi nel capoluogo sardo. Una richiesta decisamente insolita che è diventata un caso mediatico, scatenando l'ilarità di mezza Sardegna. Alla base ci sarebbe il desiderio di Jennifer Lopez di trasferirsi in Italia, e allontanarsi dalla frenetica vita in California per poter assaporare finalmente una esistenza più genuina, fatta solo di piccole cose.

Parole che Jennifer Lopez ha riferito durante una intervista a Vanity Fair e prese poi alla lettera dal sindaco di Cagliari, il quale ha diramato addirittura una nota ufficiale inviata ai media locali e comparsa poi sui social istituzionali del Comune. "Cara Jennifer, - così scrive Paolo Truzzu - ho letto una tua intervista su Vanity Fair nella quale dici di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone, godersi il ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio. Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi! Cagliari non è proprio piccola ma ti invito a venire a vivere qui, troverai tutto ciò che ti serve: la possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contatto con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui, proprio come siamo noi sardi e cagliaritani".

Il sindaco di Cagliari scrive a Jennifer Lopez: vieni a vivere da noi

L’ attrice a Vanity Fair “cerco un luogo in Italia dove vivere tranquillamente”https://t.co/rudjX1xrdn #Cagliari — Comune di Cagliari (@Comune_Cagliari) 15 gennaio 2020

Truzzu continua decantando le bellezze del luogo: dall'aeroporto efficiente, i luoghi dove riposarsi e nascondersi, le spiagge più belle, la natura incontaminata con i fenicotteri rosa, eventi come l'America's Cup e la storia di una terra antica come Cagliari, crocevia di popoli e culture. Per poi chiudere con queste parole: "Siamo qui... noi ti aspettiamo e siamo pronti ad ospitarti magari già il 1 Maggio, per la sagra di Sant'Efisio, una esperienza unica di fede e tradizione! Paolo Truzzu".

La lettera fa il giro del web diventando subito argomento di discussione ironica e c'è chi fa notare che Sant'Efisio, una delle maggiori manifestazioni di fede e tradizione della regione venga definita 'sagra', qualcun altro già immagina, con caustico umorismo, di vedere Jennifer Lopez direttamente in via Carlo Felice ad assistere alla sfilata dei gruppi folk, magari sopra il carro dei buoi o tra i furgoncini a mangiare panini con cipolla, wurstel, salse, patatine, magari bevendo Ichnusa, per poi chiudere in bellezza al Poetto, la spiaggia cittadina.

L'hashtag #jennifertiaspettiamo diventa virale, così come i fotomontaggi in cui J.LO si presta ai selfie insieme al sindaco o chi si chiede se a questo punto non possano invitare anche Meghan Markle e il Principe Harry, ormai non più membri della Royal Family, in un corto circuito dello sberleffo implacabile, come solo i social sanno scatenare. Come fa l'attore Jacopo Cullin, visto recentemente ne L'uomo che comprò la luna, che su Facebook scrive: "Jenny, questo messaggio è per te! C'ho casa libera!". Poi c'è chi azzarda il tutto per tutto: "Jenny vieni ad allenare il Cagliari".

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: Jennifer Lopez durante una scena del film

Ma qualcuno la prende un po' più sul serio come l'associazione Sardegna Pulita che si scaglia contro Truzzu, puntando il dito sulla delicata situazione ambientale: "Ma ci chiediamo: il sindaco Paolo Truzzu ha pensato di dire alla Lopez anche degli sversamenti a mare della Saras o dell'inquinamento alla Fluorsid? Per non parlare delle polveri sottili e dell'inceneritore di Macchiareddu. Chissà cosa direbbe la star newyorkese di tutto questo". Mentre dai partiti di opposizione partono bordate: "Essere provinciali, esserlo nella mente" così lo apostrofa Francesco Agus dei Progressisti; mentre Francesca Ghirra, che era stata la candidata sindaca avversaria rilancia su Facebook giocando con una versione volutamente in un italocagliaritano gergale: "O Jenny vienine a giocare nell'aliga", facendo riferimento alla drammatica situazione della raccolta dei rifiuti - l'aliga in cagliaritano - che ormai assedia Cagliari da mesi.

Jennifer Lopez che farà? Si farà convincere? Nel frattempo sempre su Facebook è già comparso il primo evento. Ovviamente tutto da ridere: 'Jennifer Lopez a Giorgino! // It's my party tour!' organizzato da 'Cozze, arselle e Antifascismo a Cagliari' con tanto di scaletta che vede come gran finale il sindaco Truzzu duettare con J.LO sulle note di Jenny from the (national) block!.