Jennifer Lopez: "Il mio sogno? Vorrei vivere in Italia"

Jennifer Lopez come vicina di casa: il sogno dei fan italiani della cantante e attrice un giorno potrebbe diventare realtà, considerando che la star ha rivelato al magazine Vanity Fair che i suoi possibili progetti futuri c'è quello di trasferirsi in Italia.

La star, che non è riuscita a ottenere la nomination agli Oscar con la sua interpretazione in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business causando non poco dispiacere tra i fan, ha infatti raccontato al magazine: "Vorrei vivere al di fuori degli Stati Uniti, in una piccola città in Italia, oppure dall'altra parte del mondo, a Bali.

Jennifer Lopez ha aggiunto: "Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo dove magari poter andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e spalmarci sopra la marmellata, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne il profumo. Mi immagino situazioni come queste nel mio futuro".

Nel numero della rivista dedicata al mondo di Hollywood, Jennifer Lopez ha poi rivelato: "Direi che la danza e la musica sono state i miei primi amori, ma recitare è l'amore della mia vita. Si ha un primo amore e l'amore della tua vita, e la recitazione è proprio questo".

La star ha inoltre spiegato quale ruolo non ha accettato durante la sua carriera, provando ora un po' di rimpianto: "C'è stato un film intitolato L'amore infedele - Unfaithful. Mi hanno offerto la parte e lo script, per me, non era così chiaro". La star ha ammesso: "Quando ci penso vorrei letteralmente spararmi a un piede!". Il regista Adrian Lyne, dopo il suo rifiuto, ha quindi affidato la parte a Diane Lane, nominata a un premio Oscar per la sua performance.