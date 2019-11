Jennifer Lopez: i 10 migliori film dell'attrice

I 10 migliori film di Jennifer Lopez: da Money Train a Out of Sight, passando per Shall We Dance? e, naturalmente, Le ragazze di Wall Street - Business is Business.

Selena: Jennifer Lopez in una scena

Sguardo sicuro di sé, voce dolce e suadente, orgoglio e fierezza di essere sempre sé stessa: con queste poche parole è facile capire che stiamo parlando di una donna di grande talento, professionalità e bellezza come Jennifer Lopez. La sua vita si è sempre divisa tra canto e danza, a cui poi si è aggiunta la recitazione e proprio oggi ne approfittiamo per parlare dei migliori film di Jennifer Lopez, alcuni dei quali rimasti nella memoria collettiva per le sue interpretazioni.

Eppure, nonostante una carriera sempre ai massimi livelli, JLo è sempre rimasta Jenny from the Block, un'umile e orgogliosa ragazza di un quartiere popolare. In occasione dell'uscita al cinema di Le ragazze di Wall Street - Business is Business, vi proponiamo una lista dei migliori film con Jennifer Lopez tutti da rivedere e, per chi non li conoscesse, da riscoprire.

Money Train

Money Train: una scena con Jennifer Lopez

Tra i primi film in cui Jennifer Lopez è apparsa in un ruolo di primo piano vi è proprio Money Train, diretto da Joseph Ruben. Realizzato nel 1995, in questo film Jennifer Lopez interpreta un agente di polizia che, insieme ai colleghi Charlie e John, interpretati rispettivamente da Woody Harrelson e Wesley Snipes, cercherà di catturare un ladro di biglietterie della metropolitana. Infatti, nella New York sotterranea esiste un vero e proprio treno dei soldi che, protetto da agenti speciali, compie il giro delle varie biglietterie per prelevare l'incasso del giorno.

Blood & Wine - Sangue e vino

Blood & Wine: una scena con Jennifer Lopez

Uno dei film interpretati da Jennifer Lopez e passato più in sordina è Blood & Wine - Sangue e vino. La pellicola, diretta da Bob Rafelson nel 1996 e interpretata, oltre dalla performer statunitense, da Jack Nicholson e Michael Caine, segue la storia di Alex Gates, un venditore di vini pregiati di mezz'età che vive con la moglie e il figliastro, ma che in realtà nasconde una vita alternativa. Egli, infatti, ha come amante una ragazza cubana, Gabriela, che frequenta anche per alcuni interessi: infatti, la giovane lavora in una villa dove viene custodita una collana di grande valore. Alex, dunque, decide di rubare la collana insieme all'amico Victor, ma le cose non vanno come previsto e la storia si sviluppa tra tradimenti e inganni di diverso tipo.

Selena

Selena: una scena con Jennifer Lopez

Una delle pellicole che hanno consacrato in via definitiva il talento recitativo di Jennifer Lopez è stata Selena, film di Gregory Nava, per cui ottenne una nomination ai Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. Realizzato nel 1997, in questo film l'attrice interpreta la cantante Selena Quintanilla Pérez, morta in circostanze tragiche nel 1995, a soli 23 anni. Ripercorrendo la vita a la carriera della giovante cantante, viene narrato di come il padre di Selena abbia scoperto ben presto le doti della figlia e vengono mostrate tutte le tappe fondamentali della sua vita, dai concerti alle liti famigliari, dal matrimonio con Chris Perez fino alla sua uccisione per mano della manager e presidente del suo fan club ufficiale Yolanda Saldivar.

Out of Sight

Out of Sight: Jennifer Lopez in una scena

Nel 1998 uscì uno dei film di Steven Soderbergh di maggiore successo, Out of Sight. Tratto dall'omonimo romanzo di Elmore Leonard, in questo film Jennifer Lopez divide lo schermo con George Clooney, dando vita ad un duo brillante ed esplosivo. Se Clooney interpreta un affascinante e gentile rapinatore di banche, tale Jack Foley, la Lopez veste i panni di Karen Sisco, sceriffo federale di Miami. Dopo essere evaso dal carcere, Jack finisce insieme a Karen nel bagagliaio di una macchina: tra i due scocca subito la scintilla e, sebbene entrambi tornino alle loro vite di rapinatore e sceriffo, avranno modo di incontrarsi nuovamente.

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez affronta Jane Fonda in una scena di Quel mostro di mia suocera

Nel corso della sua carriera, Jennifer Lopez ha sempre dimostrato di essere una brava attrice indipendentemente dal genere. In Un mostro di suocera, realizzato nel 2005 e diretto da Robert Luketic, l'attrice e cantante americana ha interpretato Charlie Cantillini, una giovane ragazza che svolge lavoretti di ogni tipo per mantenersi e che un giorno, mentre sta svolgendo l'attività di dog-sitter, incontra Kevin. Egli è il figlio di una ex giornalista molto celebre e tra i due ragazzi nasce subito l'amore. Tuttavia, Charlie non ha fatto i conti con la suocera, Viola (interpretata da una brillante Jane Fonda), che non vede di buon occhio la nuora e non accetta che possa diventare la futura moglie di suo figlio. I diversi punti di vista non fanno altro che generare astio tra le due donne, a cui si aggiungono molti dispetti architettati da Viola ai danni della nuora, con il fine di allontanarla dalla famiglia.

Ricomincio da me

Ricomincio da me: Jennifer Lopez durante una scena del film

Uno dei film più recenti con protagonista Jennifer Lopez è Ricomincio da me. In questo film di Peter Segal, realizzato nel 2018, l'attrice interpreta Maya Vargas, una quarantenne molto esperta nel suo lavoro di commessa al Value Shop nella periferia di New York e anche molto insoddisfatta della sua vita. Vita che non potrà cambiare tanto facilmente poiché non più molto giovane e senza un titolo di studi elevato. La sua è una vera e propria crisi esistenziale e, insieme ai suoi amici storici, comincerà a costruire una vita digitale e alternativa, tanto da risultare laureata presso una prestigiosa università e con un passato ricco di esperienze lavorative, al fine di poter essere assunta in una grande azienda di cosmetici. Così facendo, Maya può finalmente dimostrare di essere davvero in gamba in quel settore, conquistando il lavoro dei suoi sogni e dimostrando come siano fondamentali le competenze, più che un titolo di studio scritto nel curriculum. Tuttavia, i sensi di colpa si fanno strada, ma dire la verità potrebbe compromettere il suo nuovo lavoro.

Un amore a 5 stelle

Un amore a 5 stelle: una scena con Jennifer Lopez

Tra i vari film con Jennifer Lopez che sono rimasti maggiormente nell'immaginario collettivo vi è sicuramente Un amore a 5 stelle. Diretto nel 2002 da Wayne Wang, questa commedia romantica, che vede anche la presenza di Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Tyler Posey e Natasha Richardson, segue la storia di Marisa Ventura, una mamma single che, per mantenere lei e suo figlio, lavora come cameriera di un elegante albergo di Manhattan. Durante le pulizie delle camere, viene incitata da una collega a provare per gioco un capo d'abbigliamento griffato di un'ospite dell'hotel e, in quel frangente, fa la conoscenza del senatore Christopher Hall, e viene scambiata per una donna di alto rango sociale. Sebbene i due si innamorino perdutamente uno dell'altra, prima o poi la verità dovrà venire a galla.

Prima o poi mi sposo

Jennifer Lopez in una scene di The Wedding Planner

Quando si parla di rom-com diventa impossibile non citare Prima o poi mi sposo, forse uno dei film con J.Lo più difficili da dimenticare. Diretto nel 2001 da Adam Shankman, questo film segue la storia di Mary Fiore, talentuosa wedding planner di San Francisco, talmente assorbita dal suo lavoro da non avere tempo per sé stessa e per trovare il suo principe azzurro. Tuttavia, Mary non sa che lo troverà a breve: la ragazza, infatti, viene salvata da un incantevole pediatra (interpretato da Matthew McConaughey)con cui passerà una deliziosa serata, salvo poi scoprire che è proprio lo sposo del matrimonio che sta organizzando. Date le circostanze, Mary comincia a ricredersi sull'amore e si troverà a scegliere tra logica e sentimento quando suo padre le combinerà un matrimonio con Massimo, un bravo ragazzo con cui il padre vorrebbe vederla accasata.

Shall We Dance?

Richard Gere e Jennifer Lopez in una scena di Shall We Dance?

Nel corso della sua carriera, Jennifer Lopez ha dimostrato di essere, oltre che una brava attrice, anche un'eccellente ballerina, dimostrando a pieno le sue capacità in Shall We Dance?. Ispirato all'omonima pellicola giapponese del 1996 di Masayuki Suo, Shall We Dance? è stato realizzato nel 2004 e racconta la storia di John Clark (interpretato da Richard Gere), un avvocato di Chicago che, pur avendo una vita famigliare e una carriera perfetta, è annoiato dalla routine. La svolta arriva una sera quando, di ritorno da lavoro, John rimane colpito dalla bellezza della malinconia Paulina, una ragazza che lavora in una scuola di ballo: così, egli agisce d'impulso e si iscrive ad un corso di danza, rendendosi conto di essere proprio negato per quella disciplina.

Tuttavia, mentre cerca di tenere nascosta a tutti questa sua nuova passione, John diventa sempre più bravo e capace, tanto da prepararsi ad un'importante competizione. Ma quando si accorge che alla gara sono presenti sia la moglie Beverly (interpretata da Susan Sarandon) sia la figlia, commette un errore e, vergognandosi di non aver rivelato nulla alla sua famiglia, abbandona la danza. E se la stessa Paulina, diventata col tempo una sua cara amica, riuscirà a farlo tornare alla scuola di danza, la moglie comincerà a comprendere i suoi sentimenti e John capirà che è la sua famiglia ciò che lo rende più felice.

Hustlers: Jennifer Lopez potrebbe conquistare la prima nomination agli Oscar

Le ragazze di Wall Street - Business is Business

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

Basato sull'articolo del New York Magazine intitolato The Hustlers at Scores, Le ragazze di Wall Street - Business is Business è tra i migliori film di Jennifer Lopez in cui la star dimostra tutto il suo talento e la sua avvenenza. Diretto da Lorene Scafaria, Le ragazze di Wall Street è tratto da una storia vera e segue le vicissitudini di un gruppo di spogliarelliste, capitanate dalla madre single Ramona (interpretata proprio da J.Lo), che decidono di formare un gruppo al fine di truffare i broker di Wall Street che hanno contribuito a determinare la crisi finanziaria del 2008.

Le ragazze di Wall Street: Jennifer Lopez durante una scena del film

Dopo questo evento di portata mondiale, come abbiamo spiegato nella recensione di Le ragazze di Wall Street - Business is Business, per Ramona e le sue protette non è infatti più così semplice guadagnare tanto come prima: un piano apparentemente geniale e vincente (ma anche colmo di rischi) - derubare i broker, stordendoli con mix di alcol e droga - diventerà un'ottima soluzione per poter vivere dignitosamente e dare un futuro prospero ai propri figli.