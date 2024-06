Jennifer Lopez in economy su un volo da Napoli: i fan impazziscono

Anche se miliardaria, rimane sempre la stessa Jenny from the Block, per la gioia di tutti i suoi fan

Jennifer Lopez è stata avvistata dai suoi numerosi fan a bordo di un volo economy che da Napoli la portava a Parigi. La cantante era arrivata in Italia per qualche giorno di relax sulla Costiera Amalfitana, prima di dirigersi verso la capitale francese.

Inutile, passeranno anche gli anni, il successo alle stelle, la fama e i soldi guadagnati grazie al lavoro nel campo della musica e del cinema, ma rimane sempre la solita Jenny from the Block, quella più amata dai suoi fan, la figlia di immigrati che ce l'ha fatta.

Dopo i giorni trascorsi nel nostro paese, magari per distrarsi dai problemi coniugali col marito Ben Affleck, stando ai pettegolezzi che si rincorrono in rete, la diva si è quindi diretta a Parigi per partecipare alla sfilata di Dior in piena settimana della moda.

I dettagli del volo in economy

Come riportato dal Daily Mail, che è stato in grado di pubblicare anche alcuni scatti, la Lopez ha scelto di non volare dall'Italia alla Francia con un jet privato - come consuetudine per le star - bensì con la compagnia olandese KLM, i cui prezzi partono da 134 euro. Nonostante la possibilità di una cabina business, Jennifer ha inoltre optato per l'economy.

Crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez? La reazione della popstar alla domanda sul divorzio

Insieme a JLo era presente anche la sua guardia del corpo, che non l'ha persa mai di vista. Da considerare che il patrimonio netto di Jennifer Lopez ammonta a circa 400 milioni di dollari. Tuttavia, la cantante è stata costretta a cancellare il suo ultimo tour negli Stati Uniti per concentrarsi sulla vita privata e cercare di risolvere la vociferata crisi con Ben Affleck.

Secondo quanto si vocifera, pare ormai certo che sia Jennifer Lopez che Ben Affleck annunceranno in un comunicato congiunto il loro divorzio. "Naturalmente Jenny è triste, ama Ben, ma sono semplicemente troppo diversi. È molto difficile per due grandi star mandare avanti un matrimonio, uno dei due deve cedere, e in questo caso nessuno dei due ha ceduto", avrebbe rivelato una fonte anonima al tabloid inglese.