Jennifer Lopez cancella il suo tour estivo per stare "accanto alla famiglia"

La cantante ha comunicato la decisione tramite la sua newsletter, sostenendo che sia stata una scelta necessaria per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia.

I problemi di J-Lo

Recentemente erano state condivise numerose indiscrezioni online che sostenevano come le deludenti vendite dei biglietti avessero spinto gli organizzatori ad avanzare la richiesta di una cancellazione, rifiutata tuttavia da Jennifer Lopez.

Niente tour per Jennifer Lopez

Nel mese di aprile erano già state eliminate dal tour nord americano sette date e il titolo del tour era stato modificato, per attirare l'attenzione degli spettatori anticipando che sarebbe stato un evento che avrebbe dato spazio ai più grandi successi dell'artista.

La cantante, rivolgendosi ai suoi fan, sembra però aver difeso la cancellazione sostenendo sia solo legata ai suoi problemi personali.

L'annuncio di Jennifer

J-Lo ha scritto online: "Sono completamente dispiaciuta e devastata perché vi sto deludendo. Per favore sappiate che non lo farei se non sentissi che è assolutamente necessario".

La decisione sembra quindi essere legata ai problemi che il suo matrimonio con Ben Affleck sta affrontando, con l'attore che ha deciso di andare a vivere in un appartamento in affitto lasciando la casa che divideva con la moglie.

Le due star non erano state fotografate insieme per alcuni mesi e, nelle ultime settimane, i paparazzi hanno immortalato Ben e Jennifer insieme solo ad alcuni eventi importanti nella vita dei loro figli.

Live Nation, spiegando le modalità per il rimborso dei biglietti, ha inoltre aggiunto: "Jennifer si sta concedendo una pausa per stare accanto ai suoi figli, alla famiglia e agli amici più cari".