Crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez? La reazione della popstar alla domanda sul divorzio

Dalla scorsa settimana sono emersi diversi rumor su presunti problemi in corso tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che rappresentano una delle coppie più amate e famose di Hollywood. Come spesso accade in queste situazioni si sprecano le teorie e le supposizioni intorno ai Bennifer senza che vi sia nessuna conferma ufficiale.

Secondo alcune fonti, la star di Gone Girl avrebbe lasciato dalla villa in cui la coppia vive a Beverly Hills. Le speculazioni sono aumentate anche perché Lopez e Affleck non si mostrano insieme in un evento pubblico da circa due mesi e anche in relazione a questi dettagli le voci su una presunta crisi delle due star non accennano a placarsi.

La risposta di Jennifer Lopez

Impegnata a Città del Messico per la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo film Netflix, Atlas, Jennifer Lopez è stata interpellata in merito da un giornalista presente all'evento stampa:"Il tuo divorzio da Ben Affleck è reale? Questi rumor sono veri?". La reazione di Lopez è stata piuttosto criptica:"Quale verità? La verità per la stampa messicana o la verità della situazione?". A quel punto è intervenuta la co-star dell'attrice, Simu Liu.

Jennifer Lopez è un'analista dei dati nel film Netflix Atlas

"Ok, non parliamo di questo" ha protestato l'attore del Marvel Cinematic Universe per chiudere il discorso "Non portate quest'energia, per favore". In seguito, Jennifer Lopez si è sporta verso il giornalista e l'ha rimproverato per averle posto una domanda inappropriata. Alla fine della conferenza, Simu Liu ha ripreso la parola in difesa della collega:"Se posso concludere con una cosa. Jen è una produttrice di questo film e il motivo per cui sono qui e Sterling [K. Brown] è in questo splendido film è perché Jen ci tiene. E tiene a cose come la rappresentazione della diversità, è una leader".

Nelle ultime settimane, Jennifer Lopez ha promosso il suo ultimo film senza Ben Affleck al suo fianco, e ha partecipato da sola anche al Met Gala, evento in cui Lopez partecipava anche nelle vesti di co-presidente.