Jennifer Lopez, in vacanza in Italia senza Ben Affleck, prende il sole su una barca (FOTO)

Mentre le voci di separazione si fanno più insistenti, Jennifer Lopez è stata avvisata rilassata e sorridente mentre si gode il mare e il sole durante una vacanza in Italia. La cantante e attrice, a bordo di una barca a Positano, sfoggia addominali scolpiti in costume a fascia color crema e shorts abbinati nelle foto diffuse da People.

Nonostante l'annuncio della vendita della casa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari che possiede con Ben Affleck abbia alimentato le voci di un divorzio imminente, Jennifer Lopez ha dispensato sorrisi mentre si aggirava con un gruppo di amici per le vie dello shopping di Sorrento, con scorta al seguito, durante un rapido blitz, naturalmente senza Ben Affleck.

Jennifer Lopez e l'amore con Ben Affleck: "Non avevamo pianificato di tornare insieme"

L'estate della riconciliazione o del divorzio?

Secondo People, la diva ha in programma un'estate di viaggi e relax per appianare le divergenze matrimoniali con Ben Affleck dopo aver cancellato il tour estivo per stare accanto alla famiglia.

Al momento Lopez è tornata a vivere a casa sua, mentre il marito sta in una casa in affitto a poche miglia di distanza, secondo le fonti, ma la coppia "si vedrebbe di continuo". I due sarebbero in rapporti amichevoli e si vedrebbero in occasione degli eventi familiari. Recentemente hanno partecipato insieme alla festa per il diploma del figlio di Ben Affleck, Samuel, 12 anni, insieme all'ex moglie di Affleck, Jennifer Garner, in una casa in affitto a Brentwood, in California, dove indossavano le loro fedi nuziali.

E mentre Jennifer Lopez se la gode sulla Costiera Amalfitana, Affleck è stato fotografato mentre guidava la sua moto ieri a Los Angeles con il figlio Samuel seduto dietro di lui. I figli prima di tutto.