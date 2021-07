Jennifer Lopez rompe il silenzio su Ben Affleck: "Non sono mai stata meglio"

Per la prima volta dopo che la loro relazione è stata resa pubblica, Jennifer Lopez parla della sua storia d'amore con Ben Affleck dichiarando di non essere mai stata più felice.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai sulla bocca di tutti e ha reso felici milioni di fan, che da 20 anni aspettavano questo momento, ma anche la cantante che, dopo mesi, per la prima volta ha parlato della sua vita sentimentale definendosi molto felice.

Jennifer Lopez si è aperta per la prima volta in un'intervista con Zane Lowe su Apple Music 1 parlando della sua relazione con Ben Affleck, un ritorno di fiamma che ha scioccato tutti, ma che tantissimi fan aspettavano con ansia dal lontano 2002. La cantante ha affermato di essere molto contenta, definendo questo come il suo momento migliore:

"Sono super felice. Non sono mai stata meglio. Voglio che le persone che mi sono vicine sappiano che per me questo è un momento bellissimo. Sono arrivata al punto che sto bene con me stessa e quando questo accade succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato potessero accadere di nuovo nella tua vita"

Jennifer Lopez: lato B da urlo nella foto su Instagram e i fan impazziscono

La dichiarazione di J.Lo arriva meno di tre mesi dopo la rottura con il suo fidanzato, Alex Rodriguez, ma a quanto pare l'artista si è ripresa alla grande ed è più felice che mai:

"Sto bene. Amo la mia vita in questo momento. Amo quello che sto facendo. Amo dove sono. Amo la persona che sto diventando. E quel tipo di gioia, quel tipo di felicità, quel tipo di amore mi ispira sempre. Penso che alcune persone siano davvero ispirate quando hanno il cuore spezzato".

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono innamoratissimi e se le parole della cantante non bastano, è sufficiente guardare le foto dei due il 4 luglio, innamoratissimi a Long Island, dove J.Lo possiede una bellissima villa.