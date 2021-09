Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia 78, quanta passione sul red carpet (FOTO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno portato il loro amore sul red carpet di Venezia 78, in occasione della premiere del prossimo film di lui, The Last Duel, al Festival Internazionale del Cinema. La cantante e attrice ha sfoggiato un meraviglioso vestito di Georges Hobeika ed è apparsa più innamorata che mai, al fianco dell'attore americano.

Giovedì 9 settembre, Jennifer Lopez è arrivata a Venezia indossando un abito di pizzo bianco a maniche lunghe con un fiocco sulla scollatura. Il suo fidanzato, Ben Affleck, invece, indossava un paio di pantaloni neri, una maglietta a maniche lunghe abbinata e scarpe da ginnastica. Ieri, invece, sul red carpet l'attrice portoricana sfoggiava un elegante abito bianco fasciante di Georges Hobeika, con tanto di scollatura vertiginosa, mentre il suo compagno appariva più elegante che mai in un completo nero e papillon coordinato.

Ricordiamo che Affleck si è riunito con la sua ex fidanzata ad aprile, dopo che lei ha chiuso il suo fidanzamento di due anni con Alex Rodriguez. A luglio, la coppia ha fatto il suo debutto su Instagram quando sono stati entrambi inclusi nel post della festa di compleanno di Leah Remini. "Sono entrambi follemente innamorati e questa volta non vogliono perdersi", ha detto in precedenza una fonte a Us Weekly. La coppia è stata legata per la prima volta all'inizio degli anni Duemila. I due avevano anche deciso di sposarsi ma hanno chiuso la storia nel 2004, ancora prima di convolare a nozze. Nel frattempo, Lopez si è sposata con Marc Anthony, con cui condivide i gemelli Emme e Max, di 13 anni. I due hanno divorziato nel 2014. Affleck, invece, ha sposato Jennifer Garner e con lei ha avuto tre figli: Violet, di 15 anni, Seraphina, di 12 anni, e Samuel, di 9 anni. La coppia ha poi divorziato ufficialmente nel 2018.

Per quanto riguarda The Last Duel, il film è diretto da Ridley Scott e si basa su una sceneggiatura scritta da Affleck con l'amico di una vita, Matt Damon, e con Nicole Holofcener. Il lungometraggio storico ha già convinto la maggior parte della critica e si prepara a conquistare anche il pubblico italiano a partire dal 14 ottobre, data in cui è prevista l'uscita nelle sale.