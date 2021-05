Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti insieme a Los Angeles: sono solo amici?

Il premio Oscar Ben Affleck è stato avvistato di recente mentre scendeva dal SUV di Jennifer Lopez a Los Angeles: i due, dopo essersi separati, sono rimasti ottimi amici. Ma c'è dell'altro?

Una fonte ha svelato a PEOPLE che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti assieme a Los Angeles. A quanto pare, Ben è stato anche fotografato mentre scendeva da un SUV Escalade bianco, che alcune voci attribuirebbero a Lopez.

Ben Affleck in una scena del film Jersey Girl

Il regista e attore avrebbe fatto visita a JLo a casa sua venerdì: non è passato inosservato ai fan la "coincidenza" di questo incontro poco dopo la recente fine della relazione della cantante col suo ultimo partner, il giocatore di baseball Alex Rodriguez. Rodriguez e Lopez il 15 aprile hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per annunciare la fine del loro fidanzamento, dopo quattro anni insieme. Diverse fonti hanno confermato a PEOPLE che è stata JLo a rompere con il giocatore di baseball in pensione. Ed è sempre una coincidenza che a gennaio, anche Ben Affleck abbia finito la sua relazione con l'attrice Ana de Armas?

Ana de Armas: ecco perché si è tagliata i capelli dopo la rottura con Ben Affleck

Molti di voi ricorderanno il periodo in cui Affleck e Lopez avevano annunciato il loro fidanzamento nel 2002, spopolando come i "Bennifer": durante la loro relazione, hanno anche recitato assieme, per esempio in Jersey Girl e Amore estremo - Tough Love. I due si sarebbero voluti sposare nel 2003, prima di cambiare idea e separarsi ufficialmente a gennaio 2004.

Una fonte che conosce entrambi ha riferito a People che i due sono rimasti soltanto amici: "Sono amici. Sono sempre stati amici e si sono visti come amici anche nel corso degli anni, dopo la separazione".

Nonostante si siano separati, i due hanno dimostrato in effetti diverse volte i loro buoni rapporti: per esempio, la volta in cui Ben ha commentato la foto di JLo sulla copertina di May Beauty Issue di InStyle. In quell'occasione, Ben aveva scherzato durante un'intervista, dicendo: "Ehi, Jennifer, dove tieni la fontana della giovinezza? Perché hai lo stesso aspetto che avevi nel 2003, mentre sembra che io abbia circa 40 anni... nella migliore delle ipotesi?" ha scherzato l'attore.

In risposta, Lopez aveva detto: "Non ho segreti di bellezza, eccetto JLo Beauty - e i pochi segreti che ho, li sto condividendo con tutti, con ogni mio prodotto. Ben è divertente! Anche lui ha un bell'aspetto!".

A gennaio, Affleck ha anche confessato sul podcast di The Hollywood Reporter's Awards Chatter un aspetto riservato della storia d'amore vissuta con JLo, ovvero come i media ai tempi avessero un atteggiamento negativo nei confronti di Lopez.

"Le persone erano così dannatamente cattive con lei, erano sessiste e razziste", ha detto Ben. "La chiamavano brutta, stronza, hanno scritto cose su di lui che ora non si permetterebbero di ripetere, sennò verrebbero licenziati. Ora Jennifer viene celebrata e rispettata per il lavoro che ha fatto, per le sue origini e per ciò che ha realizzato, come è giusto che sia!"