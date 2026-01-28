Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly Hills

Le due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, ormai da tempo ex coniugi, stanno faticando molto a vendere la loro ex villa condivisa durante il loro matrimonio. Prima di finalizzare il divorzio lo scorso gennaio, Affleck e Lopez avevano messo in vendita l'abitazione.

Ora il dietrofront. La loro villa di Beverly Hills è stata ritirata dal mercato dopo aver avuto problemi a venderla. La casa, di oltre 3.000 metri quadrati, con 12 camere da letto e 24 bagni era stata originariamente messa in vendita nel luglio 2024.

La villa di Ben Affleck e Jennifer Lopez ritirata dal mercato

L'ex coppia ha tentato per un anno e mezzo di venderla al prezzo iniziale richiesto di 68 milioni di dollari e recentemente ha ridotto il prezzo a 16 milioni di dollari. Le due star avrebbero acquistato nuove case dopo il divorzio e nel maggio 2023 avrebbero pagato 60,85 milioni di dollari per l'acquisto.

Jennifer Lopez in una scena di Atlas

Ora hanno deciso di ritirare l'abitazione dal mercato in attesa probabilmente di comprendere il destino della villa, che per poco più di un anno è stata la dimora delle due star, una delle coppie più chiacchierate del mondo.

La relazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

I due divi di Hollywood, protagonisti anche del film Gigli nei primi anni 2000, avevano avuto una prima relazione tra il 2002 e il 2004, e dopo due decenni hanno sorpreso i fan riprendendo la loro relazione. Nell'aprile 2022 si erano fidanzati per la seconda volta, sposandosi a Las Vegas il 16 luglio 2022.

Il mese successivo avevano organizzato una nuova celebrazione di nozze ma nell'agosto 2024, Jennifer Lopez ha ufficialmente presentato istanza di divorzio, finalizzato il 6 gennaio 2025. Durante le festività natalizie, Ben Affleck è stato avvistato insieme all'ex moglie Jennifer Garner e Jennifer Lopez, ad uno spettacolo scolastico in cui erano coinvolti i loro figli, Seraphina, 17 anni, e Emme, 17 anni, figlio che J.Lo ha avuto con l'ex marito Marc Anthony.