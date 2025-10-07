Ben Affleck e Jennifer Lopez, reunion a sorpresa alla premiere di Kiss of the Spider Woman

Un anno dopo il divorzio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono apparsi uniti e sorridenti alla premiere newyorkese del nuovo film dell'attrice e cantante, Kiss of the Spider Woman. Il musical vede Affleck in veste di produttore esecutivo per conto della Artists Equity, compagnia che guida insieme all'amico Matt Damon.

Jennifer Lopez ha ringraziato personalmente l'ex marito durante la sua introduzione del film dicendo: "Grazie, Ben. Questo film non sarebbe mai stato realizzato senza Ben e senza Artist Equity."

Affleck ha ricambiato l'affetto dichiarando in un'intervista con Extra sul red carpet che in Kiss of the Spider Woman, Lopez ha trovato "il ruolo per cui era nata. È fantastica in questo film, non vedo l'ora che il pubblico lo veda", ha proseguito, aggiungendo: "Per me era ovvio fin dall'inizio, con il coinvolgimento di Jennifer, che sarebbe morta o sarebbe stata fantastica. Avrebbe semplicemente dato il massimo. Ha lavorato duramente e in questo ruolo si possono vedere tutti i suoi numerosi talenti".

Kiss of the Spider Woman: di cosa parla il remake musical

Settimo film prodotto da Ben Affleck e Matt Damon con la loro Artists Equity, Kiss of the Spider Woman è diretto da Bill Condon e adatta il musical del 1992 di Terrence McNally, a sua volta tratto dall'opera teatrale del 1976 di Manuel Puig. Il bacio della donna ragno era già stato adattato per il grande schermo nel 1985, con l'icona brasiliana Sônia Braga nel triplice ruolo di Ingrid Luna/Aurora/Donna Ragno che Jennifer Lopez interpreta nella versione del 2025.

Jennifer Lopez in una scena di Kiss of the Spider Woman

Nella nuova versione, ambientata in una cella in Argentina nel 1981, il marxista Valentin Arregui Paz è detenuto come prigioniero politico. Valentin è costretto a dividere la cella con il parrucchiere gay Luis Molina, che deve scontare una condanna a otto anni per presunta corruzione di un minore. Per distrarsi dall'orrore del carcere, Luis passa il tempo immaginando film con protagonista un'attrice del passato di nome Ingrid Luna, incluso il ruolo della Donna Ragno, che uccide la sua preda con un bacio.

"Quando abbiamo fondato Artists Equity, l'obiettivo principale era quello di dare potere ai grandi artisti, raccontare storie toccanti e creare opportunità affinché queste grandi storie potessero essere raccontate, lavorando con i migliori registi del mondo, i migliori attori e il miglior materiale", ha detto Affleck alla premiere. "E in questo film abbiamo fatto tutto questo".

Jennifer Lopez dopo la separazione da Ben Affleck: "Mi ha cambiata e aiutata a crescere" A settembre, il regista Bill Condon ha dichiarato a _Entertainment Weekly di ritenere che Jennifer Lopez fosse perfetta per il film perché "il fatto che sia una diva contemporanea in un mondo che non ne ha molte, è ciò di cui questa versione aveva bisogno... Ci serviva qualcuno che potesse far vivere il mondo dei musical hollywoodiani degli anni '40 e '50 in un modo che ti faccia davvero credere in ciò che vedi. Non ci sono molte persone in grado di farlo"_.