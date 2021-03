Ana de Armas: ecco perché si è tagliata i capelli dopo la rottura con Ben Affleck

Ana de Armas, la nuova bond girl che sarà presente in No Time To Die, ha spiegato perché si è tagliata i capelli dopo la rottura con Ben Affleck.

Ana de Armas sta diventando progressivamente sempre più famosa grazie alle sue performance come attrice ma è stata la sua storia d'amore con il co-protagonista di Deep Water, Ben Affleck, che ha fatto davvero scalpore. La de Armas, dopo la rottura con l'attore, ha deciso di tagliarsi i capelli ed ora ha spiegato il vero motivo della sua scelta.

Cena con delitto - Knives Out: un primo piano di Anna De Armas

Il pubblico, generalemnte, si incuriosisce sempre ogni volta che una star cambia il proprio look, ma questo è doppiamente vero se il gesto avviene dopo una rottura che è stata pubblicizzata come quella della de Armas e Affleck. L'attrice ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale ha parlato di come si è sentita quando è stata nominata portavoce di Estee Lauder e della sua vita in quarantena.

Sergio: Wagner Moura e Ana de Armas in una scena del film

La conversazione si è presto spostata sul suo nuovo taglio di capelli e l'attrice ha spiegato che cosa l'ha spinta a prendere quella decisione: "È stato il frutto di una discussione con i registi con cui sto lavorando adesso, i fratelli Russo, si tratta di un ruolo molto attivo, una pellicola con molta azione."

"A dicembre, quando abbiamo iniziato a parlare del personaggio, delle idee, delle ispirazioni e del look, i cineasti hanno suggerito qualcosa del genere [La de Armas indica i suoi capelli]. Non è una buona idea indossare parrucche e cose del genere in un film d'azione e così l'ho fatto. Amo cambiare, davvero. È bello." Ha concluso l'attrice.

Questa spiegazione da parte dell'attrice mostra quanto sia effettivamente impegnata nel suo mestiere e non c'è da meravigliarsi che la de Armas stia diventando una delle star più richieste di Hollywood. L'attrice potrà essere vista prossimamente in Deep Water, che uscirà nelle sale il 13 agosto.