Jennifer Lopez: "Amore e umanità. Kiss of the Spider Woman è ancora attuale"

Un romanzo, poi un film nel 1985 e, ancora, un famigerato musical da sold-out. Ora, Bill Condon dirige e scrive un ulteriore adattamento de Il bacio della donna ragno (Kiss of the Spider Woman, in originale), con protagonista Jennifer Lopez in un triplo ruolo. Accanto a lei, Diego Luna e Tonatiuh che interpretano rispettivamente il marxista Valentin Arregui e il parrucchiere gay Luis Molina. Entrambi prigionieri politici durante la repressione politica nell'Argentina militarizzata del 1981.

Kiss of the Spider Woman: Jennifer Lopez in una scena

J.Lo, che Movieplayer.it ha incontrato in anteprima durante l'incontro stampa virtuale, ha immediatamente colto l'occasione di recitare in un musical: "Ho sempre voluto fare un musical. Era un mio sogno". Ricevuta la sceneggiatura, la star ne è rimasta subito affascinata, scoprendo che la storia racchiudeva tutte le sue aspirazioni artistiche. L'attrice spiega: "Sono rimasta sbalordita dal fatto che lo script avesse tutte le cose che immaginavo quando ero una bambina di quello che volevo fare con la mia vita. È una storia d'amore, ed è un bellissimo omaggio al cinema".

Kiss of the Spider-Woman: il film raccontato da Jennifer Lopez

Come detto, Kiss of the Spider Woman è ambientato in una prigione argentina del 1980 e ruota attorno al legame tra Valentín Arregui. J.Lo, invece, si triplica, dando vita alle fantasie in technicolor di Molina, divenendo l'attrice Ingrid Luna che interpreta una donna il cui bacio uccide all'istante. Insieme, gli uomini evocano il film all'interno delle mura della prigione, trasformando la cella in un immaginario palcoscenico.

Una scena del film

Jennifer Lopez, a proposito della sua prova, confida che: "Interpreto Ingrid Luna, l'attrice che Molina idolatra. E poi c'è Aurora e la Donna Ragno. C'è l'oscuro e la luce delle due facce di una persona.. Per me, si trattava di renderle tutte e tre leggermente diverse, ma sapendo che eravamo tutte uguali nel senso che tutte cercavamo l'amore. La Donna Ragno vuole solo un bacio. Aurora cerca il suo vero amore. Molina muore dalla voglia di essere amata. Anche il personaggio di Diego, Valentín, vuole essere visto. Interpretare ognuno dei tre personaggi mi ha portato a trovare delle piccole sfumature. Ovviamente, i costumi, i capelli e tutto il resto hanno aiutato a definire ciascuna. Ma c'erano anche diversi nuclei emotivi al centro di ogni personaggio".

Il lavoro sui costumi per una delle prove più complesse di J.Lo

In questo senso il lavoro di Colleen Atwood, la costumista, è stato fondamentale per J.Lo. "Colleen è stata molto specifica su ciò che voleva", confida l'attrice. "Aveva un bozzetto, e aveva i campioni di colore, e diceva: 'Cosa ne pensi? Ti piace questo? Ti piace quello?' Ma per me ha reso molto chiaro dove fossi in ogni momento. I costumi sono una parte molto importante del comprendere il personaggio e nel far prendere vita alla realtà".

Un musical ancora rilevante

J.Lo in scena

Jennifer Lopez, alla prova forse più complessa della sua carriera recente, ha poi parlato dei riferimenti per il ruolo: "Abbiamo preso in considerazione Judy Garland, ma quando penso alle vecchie star del cinema di Hollywood, penso a Ava Gardner o Rita Hayworth. Cito anche Lana Turner per l'acconciatura". Dall'altra parte, Jennifer Lopez spiega perché Il bacio della donna ragno sia ancora rilevante. "La storia non è esaurita. Aveva bisogno di essere raccontata di nuovo a questa generazione. Dobbiamo ricordare alle persone l'umanità. Dobbiamo ricordare alle persone che l'amore è amore. È una storia che continuerà a essere raccontata finché tutti non capiranno che siamo solo persone, e dovremmo solo amarci l'un l'altro. Non importa quale sia il genere. Valentin e Luis hanno bisogno l'uno dell'altro".

Alla fine dell'incontro, J.Lo rivela quale sia il suo musical di riferimento: "Dico sempre che il primo film che ha davvero avuto un impatto sulla mia vita è stato West Side Story, perché c'erano dei portoricani protagonisti. Adoro la storia di Romeo e Giulietta su cui si basa, ovviamente. Aveva tutto ciò di cui avevo bisogno da bambina. Non starei facendo quello che sto facendo oggi se non fosse stato per quel film".