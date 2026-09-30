Jennifer Lawrence sul set con Zach Cregger: sarà la protagonista del nuovo sci-fi The Flood

L'attrice premio Oscar entra nel nuovo progetto del regista di Weapons e Resident Evil. Warner Bros. e New Line porteranno il film nelle sale nel 2028, con le riprese previste in Europa nei primi mesi del 2027.

Dopo aver trasformato l'horror in un successo da Oscar e aver conquistato il pubblico con Resident Evil, Zach Cregger ha già scelto la sua prossima storia. Il regista lavorerà infatti a The Flood, un thriller fantascientifico originale che avrà come protagonista Jennifer Lawrence, una collaborazione che riunisce una delle attrici più selettive di Hollywood e uno dei registi emergenti più osservati del momento.

Jennifer Lawrence entra nel nuovo film di Zach Cregger

Jennifer Lawrence sarà la protagonista di The Flood, nuovo thriller sci-fi scritto e diretto da Zach Cregger a partire da un'idea originale del regista. Il progetto è prodotto da Warner Bros. attraverso la divisione New Line, lo stesso studio che ha realizzato Weapons, il film horror che ha segnato la consacrazione di Cregger.

Un primo piano di Jennifer Lawrence

New Line ha acquisito il progetto dopo che il film era finito in turnaround presso Netflix. Cregger non si limiterà alla regia: sarà anche produttore del film, affiancato da Amblin Entertainment e dai suoi collaboratori abituali Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment.

Il nuovo progetto rappresenta il passo successivo nella carriera di Cregger dopo Resident Evil, arrivato nelle sale e diventato un successo. Il regista si è quindi ritrovato rapidamente con la possibilità di dedicarsi a una nuova storia originale, questa volta all'interno della fantascienza.

La sceneggiatura di The Flood nasce infatti da un'idea originale di Cregger e, al momento, i dettagli sulla trama vengono mantenuti riservati. Non sono stati rivelati né il personaggio interpretato da Lawrence né la natura della minaccia o dell'evento al centro del film.

L'unico elemento già definito è la sua natura di thriller fantascientifico, un cambio di prospettiva rispetto ai precedenti lavori del regista, ma ancora legato alla sua attenzione per situazioni estreme e tensione narrativa.

Il ritorno al cinema con un altro progetto ambizioso

La scelta di Jennifer Lawrence rappresenta un importante elemento per The Flood. L'attrice è nota per essere particolarmente selettiva nella scelta dei propri progetti e il suo ingresso nel cast conferisce al film un peso significativo già nella fase di sviluppo.

Un ritratto di Jennifer Lawrence

Lawrence ha recentemente ottenuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione nel dramma post-partum Die My Love. Il suo prossimo film sarà invece What Happens at Night, nel quale reciterà al fianco di Leonardo DiCaprio sotto la regia di Martin Scorsese.

Prima ancora dell'arrivo di The Flood, quindi, Lawrence sarà coinvolta in un progetto che la riunisce con uno dei più importanti registi della storia del cinema. Il nuovo film di Cregger la porterà invece nel territorio della fantascienza, con una produzione internazionale destinata alle sale.

Per Zach Cregger si tratta di un altro progetto cinematografico di primo piano dopo la rapida ascesa cominciata con Weapons. Le riprese di The Flood partiranno nei primi mesi del 2027 in Europa, mentre l'uscita è fissata per l'11 agosto 2028.