Jennifer Lawrence apre il profilo su Instagram ma avverte: "Se dite qualcosa di negativo, lascio subito"

Jennifer Lawrence ha fatto il suo ingresso ufficiale su Instagram, dopo anni trascorsi lontana dai social network e la scelta ha attirato immediatamente l'attenzione: in meno di 24 ore, l'account ha sfiorato il milione di follower.

Jennifer Lawrence ha aperto un account Instagram, ma l'esperimento potrebbe durare pochissimo. L'attrice ha già messo in guardia i suoi nuovi follower: non ha intenzione di tollerare commenti cattivi o aggressivi e, se arriveranno, potrebbe abbandonare immediatamente il social.

Jennifer Lawrence detta subito le sue regole

L'attrice ha voluto chiarire fin dall'inizio che non considera affatto scontato il fatto di rimanere sulla piattaforma. Nel suo primo video pubblicato sul profilo ha lanciato un avvertimento molto diretto a chi potrebbe decidere di trasformare i commenti in uno spazio per attacchi personali. "Sì, ci sto provando e, se qualcuno dice qualcosa di negativo, lascerò immediatamente. Senza fare domande. Se qualcuno pensa qualcosa di cattivo, lo saprò e me ne andrò".

Una promessa che Jennifer Lawrence ha poi rincarato nelle Stories con una battuta ancora più particolare. "Per favore, ricordate che qualsiasi commento cattivo o aggressivo può avere un effetto negativo sul bambino. Sono io. Io sono il bambino", ha scritto, giocando sul proprio rapporto con la sensibilità e sull'impatto che i commenti online possono avere.

L'arrivo su Instagram è piuttosto sorprendente considerando quanto Jennifer Lawrence sia rimasta distante dai social durante gran parte della sua carriera. L'attrice è stata per anni uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, dalla saga di Hunger Games ai film che le hanno portato premi e candidature, ma non aveva mai costruito una presenza personale stabile sulle piattaforme social.

La decisione potrebbe avere a che fare anche con il desiderio di avere un rapporto più diretto con il pubblico. Lawrence ha infatti raccontato in passato di non amare particolarmente i tour promozionali e le interviste, soprattutto perché sente di perdere il controllo sulle proprie parole quando una dichiarazione viene estrapolata e trasformata in un titolo. Instagram potrebbe quindi offrirle uno spazio nel quale decidere direttamente cosa mostrare e, soprattutto, come raccontarsi senza passare necessariamente attraverso la stampa.

L'account @jlaw e i primi curiosi follow

Il nome scelto per il profilo è @jlaw, una soluzione quasi obbligata visto che l'account @jenniferlawrence era già occupato. Nel giro di poche ore Lawrence ha iniziato anche a seguire una serie piuttosto eterogenea di personaggi e profili.

Un primo piano di Jennifer Lawrence

Tra i suoi follow ci sono Miss Piggy, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, ma anche Josh Hutcherson, suo collega in Hunger Games, Suki Waterhouse, Amy Poehler, Daniel Kaluuya, Kim Kardashian e diversi altri volti del mondo dello spettacolo.

Non manca neppure il marito Cooke Maroney. E c'è una ragione professionale dietro alcuni dei suoi nuovi contatti: Lawrence sta sviluppando insieme a Emma Stone un film dedicato a Miss Piggy, mentre con Leonardo DiCaprio ha appena lavorato al thriller psicologico What Happens at Night.

L'esperimento social arriva quindi in una fase particolarmente interessante della carriera dell'attrice. Dopo essere rimasta per anni una delle protagoniste assolute del cinema commerciale, Lawrence continua a muoversi tra produzioni molto diverse.

Tra i titoli più attesi c'è proprio What Happens at Night, diretto da Martin Scorsese e interpretato insieme a Leonardo DiCaprio, la cui uscita è prevista nel 2027 per Apple.

Nel frattempo, Jennifer Lawrence sta lavorando anche al progetto cinematografico dedicato a Miss Piggy insieme a Emma Stone. Il suo debutto su Instagram potrebbe dunque diventare un nuovo strumento per parlare direttamente di questi progetti. A una condizione, però: che i suoi follower sappiano comportarsi bene. Altrimenti, come ha già promesso, potrebbe bastare un commento di troppo per farla sparire.