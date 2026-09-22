Zach Cregger promette il suo film più disturbante dopo Resident Evil: "Il mio progetto più estremo"

Zach Cregger non sembra intenzionato ad abbassare il livello di inquietudine. Dopo aver spiazzato il pubblico con Barbarian e Weapons e aver portato il suo cinema dentro l'universo di Resident Evil, il regista sta già preparando il prossimo progetto. Si intitola The Flood e, a sentire le sue parole, potrebbe essere il film più disturbante realizzato finora.

Dopo Resident Evil, Zach Cregger torna alla fantascienza originale

Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma Cregger ha già iniziato a costruirne il cast. Il regista ha spiegato che il film si trova attualmente in una fase di preparazione preliminare e che la produzione dovrebbe entrare nel vivo a febbraio, con l'obiettivo di girare nell'estate del 2027.

Una foto di Zach Cregger

A rendere particolarmente interessante il progetto è soprattutto il modo in cui Zach Cregger lo ha definito. The Flood sarà infatti un film di fantascienza, non propriamente un horror, anche se l'elemento horror avrà un ruolo importante. "È fantascienza e probabilmente è il mio film più disturbante", ha raccontato il regista a ScreenRant. "Non è un film horror, ma contiene molto horror. Lo adoro. Penso che sia davvero, davvero speciale. Sono molto emozionato".

La definizione scelta è interessante anche per un altro motivo. Con The Flood, il regista tornerà infatti a lavorare su una storia originale dopo essersi confrontato con un universo già esistente come quello di Resident Evil.

Come Cregger ha dichiarato di recente nell'intervista con Movieplayer: "In questo momento sto lavorando a un prequel di Weapons (Gladys). Ci sto lavorando con un amico (Zach Shields; Godzilla x Kong), e ne sono piuttosto entusiasta. Sto scrivendo e producendo Siren Head, che Brian Duffield (Nessuno ti salverà) dirigerà, quindi lo stiamo scrivendo insieme. E poi la prossima cosa che girerò sarà Flood, che è un film di fantascienza. Lo girerò la prossima estate, spero. Non vedo l'ora di fare quel film."

Il percorso che lo ha portato fin qui è piuttosto particolare. Con Barbarian, uscito nel 2022, Cregger aveva costruito un horror capace di cambiare continuamente direzione, giocando con le aspettative dello spettatore. Weapons, arrivato nel 2025, ha proseguito sulla stessa strada, trasformando progressivamente il mistero iniziale in qualcosa di molto più ampio e inquietante.

Resident Evil gli ha invece permesso di lavorare all'interno di un franchise conosciuto, confrontandosi con elementi come creature, mutazioni e body horror. The Flood rappresenterà un ritorno a un terreno completamente suo. Ed è proprio qui che le dichiarazioni del regista diventano particolarmente curiose. Cregger ha infatti lasciato intendere di voler affrontare la fantascienza attraverso una prospettiva non convenzionale, citando anche 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick come uno dei riferimenti legati al progetto. Non ha però voluto spiegare che cosa renda The Flood così disturbante.

La trama di The Flood resta ancora un mistero

Per il momento, infatti, i dettagli sulla storia sono praticamente inesistenti. Cregger non ha rivelato la trama né ha spiegato quale sarà l'elemento capace di trasformare una storia di fantascienza in qualcosa di tanto inquietante.

Zach Cregger sul set

È un approccio che, considerando i suoi film precedenti, sembra perfettamente coerente con il suo modo di lavorare. Tanto Barbarian quanto Weapons hanno costruito gran parte della loro forza proprio sulla capacità di non consegnare immediatamente allo spettatore tutte le informazioni necessarie per capire ciò che sta succedendo.

Anche questa volta, quindi, Zach Cregger sembra intenzionato a proteggere il più possibile il mistero. Le riprese dovrebbero iniziare nell'estate del 2027, mentre al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Fino ad allora, resta una domanda: che cosa può aver immaginato Zach Cregger per definire The Flood ancora più disturbante dei suoi lavori precedenti?