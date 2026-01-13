Jennifer Lawrence tra set e famiglia: "Mi sento una mamma casalinga"

La star premio Oscar ha svelato di apprezzare particolarmente la vita tra le quattro mura domestiche e cerca di lavorare solo pochi mesi all'anno

Jennifer Lawrence è stata ospite del podcast SmartLess, nel quale ha raccontato le proprie abitudini quotidiane e in che modo cerca di conciliare il proprio lavoro a Hollywood e la vita con i suoi due figli avuti con il marito Cooke Maroney.

La star, nonostante sia una delle celebrità più note a Hollywood, apprezza particolarmente la vita casalinga e l'ha raccontato nell'intervista durante il podcast, nella quale ha spiegato di privilegiare il tempo trascorso con la propria famiglia.

Jennifer Lawrence si definisce una mamma casalinga

"Questa sono io. Mi identifico come una mamma casalinga" ha spiegato Lawrence "Ma ovviamente lavoro. Non sono abituata a essere così impegnata. Di solito sono occupata per circa tre mesi mentre giro un film, ma anche in quel caso è tranquillo, perché non c'è nient'altro da fare. Vado al lavoro, faccio quello, torno a casa, dormo e poi ricomincio. E poi, tipo, due settimane di promozione: quello sì che è frenetico".

Primissimo piano di Jennifer Lawrence in Die, My Love

Il co-conduttore Jason Bateman ha confessato alla star che adora andare a letto presto e l'attrice ha condiviso il suo pensiero: "Io sono a letto. Il Kindle è acceso fino alle 21:15 circa. E normalmente nemmeno tengo la luce del Kindle accesa alle 21:15". Jennifer Lawrence ha rifiutato anche un invito ad un party che iniziava alle 21.00, principalmente per poter stare insieme ai due figli piccoli: "Non puoi essere con i postumi della sbornia con un bambino di nove mesi. Anche con un bambino di tre anni non è proprio un'opzione".

Il rapporto di Jennifer Lawrence con il marito

Sposata dal 2019 con Cooke Maroney, direttore di una galleria d'arte, Jennifer Lawrence si è insolitamente aperta sul rapporto con il marito: "Ho sposato qualcuno che è l'opposto di me. È così organizzato. È un punto di riferimento" ha dichiarato.

"Tutto è in ordine. Devo tenere le ante dell'armadio chiuse e ho i miei piccoli compiti che cerco davvero di portare a termine. Ma abbiamo imparato che, per mantenere vivo il nostro matrimonio, io ho una tolleranza di 15 minuti" ha concluso l'attrice scherzando.

Jennifer Lawrence ha partecipato alla serata dei Golden Globes per la sua candidatura come miglior attrice per Die My Love.