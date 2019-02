Jennifer Lawrence si sposa: il fortunato è Cooke Maroney, un gallerista americano

Marica Lancellotti

Jennifer Lawrence alla fine ha detto sì: la star americana ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Cooke Maroney. Negli scorsi giorni l'attrice era stata fotografata con un vistoso anello al dito e poche ore fa il suo agente, interpellato dal magazine Page Six, ha confermato l'indiscrezione.

Non si conosce ancora la data delle nozze ma c'è chi giura che non si dovrà aspettare molto, e d'altronde nella loro storia d'amore è successo tutto piuttosto in fretta: Jennifer Lawrence e Maroney sono stati avvistati per la prima volta insieme solo lo scorso giugno, anche se erano stati presentati da un'amica comune durante la cerimonia degli Oscar nel 2014. Durante l'estate i due sono stati pizzicati mano nella mano durante una romantica vacanza europea che ha toccato Roma e Parigi, oltre che per le strade di New York, dove il fortunato Cooke vive e lavora.

A differenza che nelle relazioni precedenti, per esempio con Nicholas Hoult e con il regista Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence ha deciso di tenere la sua storia d'amore con Cooke Maroney lontana dai riflettori, e a quanto pare la scelta le ha portato fortuna: gli stessi che hanno raccontato dell'enorme pietra al suo dito, hanno anche riferito di come i due piccioncini sembrassero innamorati in quel piccolo ristorante della Grande Mela in cui sono stati avvistati l'ultima volta. Ma chi è uno degli uomini più invidiati del pianeta? Cooke Maroney non ha nulla a che vedere con Hollywood: americano, 34 anni, è laureato in Storia dell'Arte alla New York University e dirige Gladstone 64, una galleria d'arte di proprietà della Gladstone Gallery, nell'Upper East Side a Manhattan.