Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sono una coppia in crisi di nervi nel nuovo teaser di Die My Love

Arriverà il 27 novembre nelle sale italiane, dopo essere stato presentato in concorso a Cannes 2025, il film Die My Love, scritto e diretto da Lynne Ramsay, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

I protagonisti dell'intenso progetto sono Jennifer Lawrence e Robert Pattinson nel ruolo di una coppia in crisi, come anticipato anche nel video condiviso da MUBI.

Cosa racconterà Die My Love

La regista di A Beautiful Day - You Were Never Really Here ha portato sul grande schermo un ritratto al femminile, mettendo al centro della trama una donna travolta dall'amore e dalla follia. I protagonisti di Die My Love sono due giovani innamorati, Grace e Jackson, che si trasferiscono da New York in una casa di campagna ricevuta in eredità.

Con l'arrivo del loro bambino, in un luogo nuovo e isolato, Grace cerca di ritrovare se stessa. Ma mentre sembra sul punto di crollare, non è nella fragilità che si perde: è invece attraverso l'immaginazione, la forza e una sorprendente e indomabile vitalità che riesce a riscoprirsi completamente.

Ecco il trailer:

Il cast del film

Il film di Lynne Ramsay è interpretato da Jennifer Lawrence (Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear - Il promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree), e Sissy Spacek (Carrie - Lo sguardo di Satana, La figlia del minatore, In the Bedroom).

La regista ha parlato della sua nuova opera sottolineando: "Esplorare i piccoli drammi, i traumi e la resistenza del quotidiano. L'imprevisto. La perdita di sé. La paralisi. Tutto questo l'ho trovato in Grace. E in come Jackson la ami, pur non essendo mai in grado di comprenderla davvero".