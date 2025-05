Robert Pattinson e Jennifer Lawrence nella prima clip romantica di Die, My Love

Debutta online la prima scena di Die, My Love, il nuovo film diretto da Lynne Ramsay con protagonisti Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, in concorso al Festival di Cannes 2025.

Tra i titoli più attesi del Festival di Cannes 2025 spicca Die, My Love, il nuovo film firmato dalla regista scozzese Lynne Ramsay. Nelle ultime ore è stata diffusa online la prima clip ufficiale del lungometraggio, che segna la collaborazione sul grande schermo tra due star hollywoodiane di primo piano: Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Potete guardare la clip di seguito.

Die, My Love e gli altri concorrenti a Cannes 2025

Il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz, pubblicato nel 2017, e si presenta come una storia intensa, cruda e disturbante. L'ambientazione è quella di una provincia francese rurale, un contesto apparentemente tranquillo in cui si nascondono tensioni emotive e pulsioni estreme. Ramsay, nota per il suo stile visivo raffinato e disturbante, ha scelto di girare Die, My Love con un rapporto d'aspetto 1.33:1 e con la rara pellicola Kodak Ektachrome, conferendo al film una fotografia dal sapore nostalgico e straniante.

First clip of Robert Pattinson and Jennifer Lawrence in Lynne Ramsay's DIE MY LOVE! pic.twitter.com/mQ9g0lmc07 — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) May 15, 2025

Jennifer Lawrence interpreta una giovane madre sull'orlo di un collasso psicologico, stretta tra il peso della maternità e un matrimonio opprimente. Al suo fianco, Robert Pattinson veste i panni del marito, mentre LaKeith Stanfield dà volto all'amante della protagonista. Completano il cast due icone del cinema come Sissy Spacek e Nick Nolte, in ruoli ancora non del tutto svelati.

La sceneggiatura è firmata dalla stessa Ramsay insieme a Enda Walsh. Il progetto è prodotto da una squadra d'eccezione: tra i nomi coinvolti figurano Justine Ciarrocchi, la stessa Lawrence con la sua casa di produzione Excellent Cadaver, e Martin Scorsese, insieme ad Andrea Calderwood e Black Label Media, che ha anche sostenuto il film finanziariamente. Attualmente, però, Die, My Love non ha ancora trovato un distributore ufficiale.

Ramsay torna dietro la macchina da presa dopo il successo di A Beautiful Day (2017), premiato a Cannes con il riconoscimento per la Miglior Sceneggiatura e con la Palma d'Oro per la miglior interpretazione maschile a Joaquin Phoenix. Anche stavolta la regista promette un'opera intensa e visivamente potente.

Oltre a Die, My Love, il Festival di Cannes 2025 ospiterà numerosi titoli interessanti: tra i concorrenti nella selezione ufficiale figura Mother and Child di Saeed Roustaee, con Parinaz Izadyar nel ruolo di un'infermiera vedova alle prese con un figlio difficile e una tragedia inaspettata che cambierà per sempre la sua vita.

Nella sezione Un Certain Regard, Kristen Stewart debutta alla regia di un lungometraggio con il suo The Chronology of Water, tratto dalle memorie di Lidia Yuknavitch. Altri titoli degni di nota includono Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet, Un Poeta diretto da Simón Mesa Soto e I Only Rest In The Storm (O Riso e a Faca) di Pedro Pinho.